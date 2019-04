28. April 2019, 22:29 Uhr Fahrerflucht Nach Zusammenstoß weitergefahren

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag gegen 17.20 Uhr auf der B388, Nähe Unterstrogn, ereignet hat. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug von Taufkirchen/Vils in Richtung Erding unterwegs. Auf der langen Geraden nach Unterstrogn kam ihm eine Fahrzeugkolonne, angeführt von einem Lkw, entgegen. Hinter diesem Lkw fuhr ein Fahrzeug, vermutlich ein Pkw, immer wieder in die Mitte, "anscheinend um zu überholen", wie es im Polizeibericht heißt. Dabei übersah er den entgegenkommenden Lkw und es kam zum Zusammenstoß. Am Lkw des 51-Jährigen wurde die Front an der linken Seite auf einer Höhe von 84 Zentimetern beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Das Fahrzeug, von dem nichts weiter bekannt ist, müsste ebenfalls an der linken Front beschädigt sein. Wer Hinweise zu dem Auto geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Erding, 08122/9680 melden.