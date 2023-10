Sie fühlen sich ausgespäht, weil sowohl der Hauseingang als auch Garten und Terrasse gefilmt werden. Das Oberlandesgericht in München muss die Frage klären: Was dürfen die Nachbarn aufnehmen - und was nicht?

Von Andreas Salch, Erding/München

Nein, sie sind sich nicht grün - zwei Ehepaare, die in einer Wohnungseigentümergemeinschaft in Erding benachbarte Doppelhaushälften bewohnen. Seit zwei Jahrzehnten liegen sie sich in den Haaren. Es herrsche ein "angespanntes beziehungsweise feindliches Verhältnis", heißt es in den Gerichtsakten, die es zu dem Zwist inzwischen gibt. Losgegangen sein soll es mit gegenseitigen Beleidigungen, Sticheleien, sogar zu Tätlichkeiten ist es gekommen. Die Frage nach dem Grund für das Zerwürfnis können nicht einmal die Anwälte der beiden Ehepaare beantworten.