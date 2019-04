5. April 2019, 00:15 Uhr Erding Klassisches Klavierkonzert

Seit fast 20 Jahren ist Lukas Klotz ein vielgefragter Konzertpianist im In- und Ausland. Als Stipendiat der von Yehudi Menuhin initiierten Stiftung "live music now" trat Lukas Klotz 2004 das erste Mal bei SOVIE e. V. im Wasserschloss auf. Sein Repertoire reicht von Bach und Scarlatti bis zu den zeitgenössischen Komponisten; dabei deckt er die gesamte Bandbreite des Instruments ab: Klavier solo, Konzerte mit Orchester, Kammermusik und Liedbegleitung. Lukas Klotz ist vierzehnfacher Preisträger bei internationalen Wettbewerben. International erregte er Aufsehen mit seinem kraftvollen, virtuosen und gleichermaßen sensiblen Klavierspiel, das höchste technische Qualität mit emotionaler Tiefe verbindet. Bei seinem sechsten Auftritt im Wasserschloss in Taufkirchen am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr, spielt Lukas Klotz Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Edvard Grieg und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sitzplatzreservierung unter Telefon 08084/9004415 oder auf www.sovie-ev.de wird empfohlen.