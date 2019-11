Der Kreisausschuss hat Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) ermächtigt, für eine Bürgerstiftung auch Mitarbeiter des Landkreises zuarbeiten zu lassen. Außerdem können eventuell anfallende Kosten bis maximal 1000 Euro über den Landkreishaushalt abgedeckt werden.

Diese Bürgerstiftung befindet sich derzeit in der Gründungsphase. Die Stiftungsgründung ist am 12. November erfolgt, der Stiftungsrat befindet sich noch in der Gründungsphase. Wie Bayerstorfer in der Ausschusssitzung erläuterte, soll es Zweck dieser Bürgerstiftung sein, Projekte im Landkreis Erding zu unterstützen. Die Bandbreite sei sehr weit gefasst, von der Altenhilfe über Bildung, Feuerwehr und Katastrophenschutz bis hin zu Jugendhilfe, Natur- und Landschaftspflege und weiteren sozialen, kulturellen und umweltpolitischen Belangen. "Da ist alles mit dabei", sagte Bayerstorfer. Er betonte, die Stiftung solle bewusst keinen politischen Charakter haben. Der Landkreis Erding sei nicht dabei und er selbst ausschließlich als Privatstifter, nicht in seiner Eigenschaft als Landrat.

Die Bürgerstiftung werde im Rahmen der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Erding-Dorfen errichtet. Sie biete im Verbund mit der Deutschen Stiftungstreuhand die verwaltungstechnische Plattform. Es liege bereits ein im Detail erarbeiteter Entwurf der Stiftungssatzung vor. Aktuell würden ausgewählte Persönlichkeiten und Institutionen im Landkreis als Gründungsstifter geworben. Die Sparkasse Erding-Dorfen habe sich bereit erklärt, die Bürgerstiftung finanziell und personell zu unterstützen. Ferner bestehe die Bereitschaft der Flughafen München Gesellschaft (FMG), einen Beitrag beizusteuern. Der Öffentlichkeit soll die Stiftung 2020 vorgestellt werden, wenn der Stiftungsvorstand erste zu unterstützende Projekte ausgewählt habe.

Helga Stieglmeier (Grüne) sagte, sie habe nichts dagegen, dass die FMG die Stiftung finanziell unterstütze, allerdings sei sie nicht dafür, dass sie personell im Stiftungsrat eine Rolle spiele.