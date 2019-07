24. Juli 2019, 21:26 Uhr Erding "Aufgspuit & Gsunga"

Buchner Kinder- und Jugendchor tritt im Pfarrgarten auf

Der Buchner Kinder- und Jugendchor tritt am Samstag, 27. Juli, um 17 Uhr im Pfarrgarten in Buch am Buchrain auf sowie Veronika Herzog an der Harfe, Stephan Glaubitz am Kontrabass und Überraschungsgäste. Für's leibliche Wohl ist gesorgt mit Kaffee und Kuchen ab 16 Uhr sowie Brotzeit und Getränken. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Kunstwadlstadl z ' Buach statt. Veranstalter ist der Pfarrverband Maria Tading.