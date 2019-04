28. April 2019, 22:29 Uhr Eching 20-Jähriger täuscht Raub vor

Ein vermeintlicher Raub in der Nähe einer Echinger Tankstelle ist der Neufahrner Polizei am Samstag gegen 4.30 Uhr gemeldet worden. Dort traf die Streife einen 20-Jährigen an, der angab, dass ihn ein Unbekannter mit dem Messer bedroht habe. Ihm seien Handy, Bargeld und verschiedene Dokumente und Karten geraubt worden. Die Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo in Erding. Als die Beamten den laut Polizeibericht etwas verwirrt wirkenden jungen Mann zurück in seine Wohnung brachten, fanden sie dort alle Gegenstände, die der Unbekannte an sich genommen haben sollte. Ob der 20-Jährige die Geschichte vorsätzlich erfunden hat oder dies auf seinen gesundheitlichen Zustand zurückzufahren ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, wie es im Polizeibericht heißt. Ein Verfahren aufgrund des Vortäuschens einer Straftat wurde eingeleitet.