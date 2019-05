24. Mai 2019, 16:47 Uhr CSU im Landkreis Erding Der Kreisverband liefert

Ein Jahr vor den Kommunalwahlen kennt Landrat Martin Bayerstorfer seinen Gegenkandidaten. Von seiner Partei fordert er ein Signal der Geschlossenheit - und er bekommt es auch

Von Philipp Schmitt, Sankt Wolfgang

"Wenn wir Geschlossenheit zeigen und gemeinsam marschieren, brauchen wir niemanden zu fürchten. Dann werden wir Wahlen gewinnen, weil wir die besten Kandidaten haben - und die schönsten und qualifiziertesten Frauen sowieso." Der CSU-Kreisvorsitzende, Landrat Martin Bayerstorfer, ist am Donnerstag bei der Kreisvertreterversammlung im Gasthaus Schex mit 98 Prozent als Kreisvorsitzender bestätigt worden. Er zeigte sich selbstbewusst und kämpferisch, als er vor etwa 200 Besuchern ein "deutliches, klares Signal" und Geschlossenheit forderte. Dem klaren Votum und dem Applaus zufolge geht er gestärkt aus der Versammlung hervor - und in den Kommunalwahlkampf, in dem er sich dem von Freien Wählern, Grünen und SPD nominierten Hans Schreiner (FW) gegenübersieht, Bockhorns Bürgermeister.

Der Erdinger OB Max Gotz sicherte Bayerstorfer "volle Rückendeckung" zu und lobte die Souveränität, mit der Bayerstorfer die CSU in den vergangenen 18 Jahren "gut gemanagt und modelliert" habe. Vor der Kommunalwahl stehe der Kreisverband "mit großer Wucht und Geschlossenheit" hinter ihm. Gotz wurde mit 90 Prozent Zustimmung als stellvertretender Kreischef bestätigt. Bayerstorfer und Gotz demonstrierten den Schulterschluss: "Lieber Max, wir sind ein super Team. Mit meinem Oberbürgermeister habe ich in den vergangenen Jahren beste Zusammenarbeit erfahren dürfen", sagte Bayerstorfer. Die Region explodiere aus wirtschaftlicher Sicht und habe europaweit eine "Spitzenposition" errungen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind in zehn Jahren von 35 auf 77 Millionen Euro um 120 Prozent und die Lohn- und Einkommensteuer um 60 Prozent nach oben geschnellt. Vor allem mittelständische Betriebe trügen zum Aufschwung bei, wobei Bayerstorfer auch die Schattenseiten wie die zunehmende Verkehrs- und Lärmbelastung erwähnte.

Er verteidigte die Entwicklung des Krankenhauses, die gesundheitliche Versorgung unter Trägerschaft des Landkreises dürfe nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet werden. Um mehr Entscheidungskompetenz zu erhalten, sei mit Zustimmung des Kreistags die Rechtsform der Klinik geändert worden. Es habe ihm nicht gefallen, dass in der alten Struktur die Geburtsabteilung geschlossen und die Notfallaufnahme diskutiert worden sei. Dies sei "nicht hinnehmbar gewesen". Nach dem Wandel der Rechtsform soll weiter in das Klinik Erding investiert werden, in Erding und Dorfen. So werde die Dialysestation auf 24 Plätze erweitert. Auch im Bereich Bildung werde viel investiert, und auch die Landwirtschaft mit noch 2000 Betrieben spiele im Landkreis weiter eine Rolle.

"Wir wollen die politischen Akzente richtig setzen", sagte Bayerstorfer. Dem Kreisverband sei zudem die Kulturförderung wichtig. Im Rückblick erinnerte er an die Veranstaltung mit Markus Söder in Walpertskirchen, die Wahlkämpfe seien "hervorragend bewerkstelligt" worden. "Wir brauchen niemanden zu fürchten", so lautete das Fazit des alten und neuen CSU-Kreisvorsitzenden. Bayerstorfer wurde mit 170 von 174 gültigen Stimmen für weitere zwei Jahre zum CSU-Kreisvorsitzenden bestimmt. Er nahm dieses Ergebnis "mit großer Dankbarkeit" zur Kenntnis, wie er sagte. Mit 98 Prozent sei dies das beste Ergebnis in der Ära Bayerstorfer, fügte der Erdinger Stadtrat und Schriftführer des Kreisverbands, Burkhard Köppen, an. In den vergangenen Jahren erhielt Bayerstorfer zwischen 96 und 97 Prozent. Die vier stellvertretenden Kreisvorsitzenden bleiben die Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf, Erdings OB Max Gotz, der Taufkirchner Bürgermeister und Bezirksrat Franz Hofstetter und der Fraunberger Bürgermeister und Kreisvorsitzende des bayerischen Gemeindetags, Hans Wiesmaier. Scharf erhielt 171 von 173 gültigen Stimmen, Wiesmaier 173 von 175 gültigen Stimmen. Für Gotz stimmten 154 von 170 gültigen Stimmen, für Hofstetter 145 von 161 gültigen Stimmen, das waren jeweils 90 Prozent. Schriftführer bleiben Köppen und Alex Wegmaier.

Georg Hofmeister, der CSU-Ortsvorsitzender in Sankt Wolfgang, sprach sich auch gleich für eine weitere Kandidatur Bayerstorfers als Landrat aus. Sein Gegenkandidat, Bockhorns Bürgermeister Hans Schreiner, stehe aus Altersgründen nur für eine Amtszeit von sechs Jahren zur Verfügung, was Hofmeister kritisierte. Der CSU-Schatzmeister, Walpertskirchner Bürgermeister Franz Hörmann, präsentierte den Kassenstand: Ende 2018 hatte die CSU 174 269 Euro, etwas mehr als Anfang 2016, da waren es 165 865 Euro.

Beisitzer sind die Lengdorfener Bürgermeisterin Gerlinde Sigl (124 Stimmen), Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger (112), Alex Attensberger (109), Barbara Lanzinger (104), Thomas Bauer (102), Stefanie Hagl (101), Ferdinand Geisberger (99), Michael Oberhofer (95), Heinz Grundner (91), Bernhard Mücke (88), Thomas Bartl (85), Stefan Haberl (75), Monika Pieczonka (75) und Ludwig Kirmair (71).