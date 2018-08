29. August 2018, 17:06 Uhr Clubkultur Aus Penthaus wird das Roofs

Neuer Pächter will Club komplett umgestalten und heuer eröffnen

Von Regina Bluhme, Erding

Die ehemalige Diskothek Penthaus, die im Juni in Erding nach zehn Jahren ihre Pforten geschlossen hat, hat einen neuen Pächter. Dieser will zwar noch nicht mit Namen in der Zeitung stehen, doch im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung Erding hat er schon einmal verraten, dass er den Club an der Franz-Brombach-Straße noch in diesem Jahr mit komplett neuer Innenausstattung eröffnen will. Auch der Name steht schon fest: Roofs. Das passt, schließlich befindet sich der Club im obersten Stockwerk des Angermair-Hauses. Die Räumlichkeiten sollen komplett umgestaltet werden, sowohl was die Soundtechnik und Lichtinstallation, als auch die Inneneinrichtung betrifft. "Es wird alles anders - von der Terrasse bis zum Eingang", kündigt der neue Pächter an, der bereits langjährige Erfahrung als Veranstalter und Betreiber von Clubs und Diskotheken hat, darunter das Nightlife am Flughafen München sowie die Clubs M-Park und Gecko in München. Das Musikangebot soll "breitgefächert" sein. Derzeit laufen noch die Umbauarbeiten für das Roofs. Dabei lege er großen Wert darauf, dass Erdinger Handwerker und Lieferanten zum Zug kommen, und das gelte auch fürs Personal. "Das gehört für mich einfach zusammen", betont der neue Pächter. Die Eröffnung des neuen Clubs an der Franz-Brombach-Straße soll, wenn alles gut läuft, noch heuer stattfinden. Je nach Verlauf der Arbeiten rechnet der neue Betreiber damit, dass es im Herbst oder spätestens im Winter so weit ist.