28. April 2019, 22:29 Uhr Anzing Fußgänger bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 46-Jähriger bei einem Unfall erlitten, der sich in der Nacht auf Sonntag auf der Staatsstraße in Richtung Frotzhofen zugetragen hat. Laut Polizei war der Mann zu Fuß angetrunken auf der rechten Fahrbahnseite der unbeleuchteten Straße unterwegs. Weil er dunkel gekleidet war, konnte ihn eine 24-jährige Autofahrerin schwer erkennen. Ihr Wagen streifte den Mann mit dem Außenspiegel am linken Arm. Dadurch wurde der 46-Jährige ins Feld geschleudert, er erlitt ein Armprellung und Schürfwunden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.