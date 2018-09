23. September 2018, 18:55 Uhr Animationsfilme Als die Altstadt noch neu war

Thomas Schöberl nimmt die Zuschauer mit auf eine digitale Zeitreise durch Erding, wie es früher einmal war

Von Marianne Westenthanner, Erding

Eine vertraute Szenerie: Der Schrannenplatz mitten in Erding, ein paar Leute spazieren vorbei. Durch das Tor am Schönen Turm fährt eine Kutsche. Eine Kutsche? Tatsächlich. Die animierten Kurzfilme des Erdingers Thomas Schöberl nehmen den Zuschauer mit ins historische Erding. Der Hobbykünstler erstellt aufwendige Animationen am Computer, auf denen die Stadt im Laufe der Zeit originalgetreu zu sehen ist. An diesem Montagabend, 24. September, präsentiert er seine Filme bei der Kolpingsfamilie Erding.

An der Erdinger Geschichte ist Schöberl schon immer interessiert gewesen, er sammelt seit Langem alte Fotos und hat auch eine Gruppe auf Facebook zum Austausch über das historische Erding gegründet, wie er sagt. Die Idee zu den animierten Dokumentationsfilmen entstand aus dem Wunsch heraus, die Darstellung des früheren Erding, wie es aus Gemälden und Fotos bekannt ist, auszuweiten. "Man sieht auf den Darstellungen oft nur die Stadt von außen. Ich möchte das gesamte historische Stadtbild zeigen, also auch die Stadt von innen", erklärt Schöberl. Er habe also nach einer Möglichkeit gesucht, das umzusetzen, und sich für die Animation am PC entschieden. Mit der Software Cinema 4D, die auch in der Filmindustrie verwendet wird, modelliert er Gebäude und Personen. 2015 hat er seinen ersten Film auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht. Mittlerweile sind es fast zwanzig, darunter Szenen aus dem Dreißigjährigen Krieg, ein Überblick zur Stadtgeschichte und ein Vergleich des alten und des neuen Erding.

Etwa ein halbes Jahr Arbeit steckt in jedem der Videos, die bis zu zwanzig Minuten lang sind. Die 3D-Animation hat Schöberl in Eigenregie erlernt. "Ich habe bei Null angefangen", sagt er, bei den ersten Filmen seien seine Kenntnisse noch rudimentär gewesen. Mit Büchern und Tutorials im Internet habe er die Videos professionalisiert, nun setze er auch die Personen in Bewegung. Doch nicht nur die Arbeit am PC, auch die Recherche ist zeitaufwendig. Schöberl bezieht seine Informationen zu Ereignissen und Gebäuden aus historischen Quellen, Fotos, Gemälde und Kupferstiche, aber vor allem aus der Literatur.

Sein neuestes Werk behandelt den Bau der Bahnstrecke nach Erding, die im Jahr 1872 eröffnet wurde, und ist eines der am aufwendigsten recherchierten Projekte. Das Thema sei für ihn anfangs völlig fremd gewesen. "Mit der Zeit, die man für die Recherche braucht, findet man auch in unbekannte Themen hinein", schildert er. Besonders durch die fachliche Unterstützung des Autors Karl Bürger aus Walpertskirchen und des Museums Erding sei eine historisch korrekte Darstellung der Ereignisse gelungen.

Die Erdinger sind begeistert von den Kurzfilmen. Mehr als 30 000 Klicks kann Schöberl auf Youtube schon verzeichnen, seine bisherigen Vorträge waren stets gut besucht. "Das Museum Erding musste sogar geschlossen werden, weil so viele Besucher da waren", erzählt er von einem Vortrag, den er 2017 dort gehalten hatte. Vor allem Ältere und historisch Interessierte fasziniere er mit seinen Werken. Gerade wenn man nicht täglich mit Computeranimationen in Berührung käme, sei die Begeisterung für die realistischen Dokumentationen spürbar, so Schöberl.

Auch in Zukunft soll das Projekt nicht stillstehen. Virtual Reality hat es dem Erdinger angetan, allerdings ist die Technologie für seine Zwecke noch nicht weit genug fortgeschritten. "Ich kann ja nicht jedem Besucher eine Brille organisieren", betont er, und bis der virtuelle Stadtrundgang ganz ohne entsprechende Virtual-Reality-Brille funktioniert, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern. Dennoch arbeitet Schöberl bereits an neuen Filmen. Aktuell ist eine Dokumentation über den Wiederaufbau der Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg in Arbeit, die er an diesem Montagabend erstmals öffentlich zeigen wird. "Erding wurde damals bis auf sieben Häuser komplett zerstört", erklärt er, deswegen stelle der Aufbau nach dem Krieg ein spannendes Kapitel der Stadtgeschichte dar.

An diesem Montagabend zeigt der Animationskünstler seine Filme bei der Kolpingsfamilie Erding und beantwortet Fragen zur Entstehung der Animationen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Johanneshaus in der Kirchgasse 5 in Erding, der Eintritt ist frei.

Das Video ist in der SZ-Digitalausgabe zu sehen sowie unter https://youtu.be/MHqxHPju5Yo.