1. August 2019, 22:06 Uhr Altenerding Spaß beim Spielefest am Pretzener Weg

Mittlerweile schon zu Beginn der Sommerferien sorgt die Stadt Erding für jede Menge Spaß. Denn das große Spielefest findet heuer bereits zum 42. Mal und diesmal am Samstag, 3. August, statt: Eine Veranstaltung im Übrigen, die sich nicht nur an Kinder, sondern die ganze Familie richtet - auch an die Großeltern. Das Fest beginnt um 14 Uhr neben dem Altenerdinger Jugendtreff im Pretzener Weg und dauert bis 17 Uhr. Der Spieleparcours bietet eine Vielzahl an Höhepunkten, wie zum Beispiel eine Riesenrutsche und ein Trampolin.