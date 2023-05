Die Stadtbibliothek am Aeferleinweg erlebt gerade großen Zulauf von Schülern und Schülerinnen, die sich aufs Abitur vorbereiten. An manchen Tagen sind alle Arbeitsplätze besetzt. Leiterin Ingrid Müller-Heß kennt den Grund für die Begeisterung.

Von Regina Bluhme, Erding

Immer mehr Schülerinnen und Schüler haben den idealen Ort entdeckt, um fürs Abitur zu büffeln. Es ist die Stadtbücherei Erding. Wie Leiterin Ingrid Müller-Heß kürzlich im Stadtrat informierte, werden an manchen Nachmittagen die Plätze an den Arbeitstischen knapp. Die Ausleihzahlen gingen laut Jahresbericht dagegen zurück. Neuen Angeboten steht das Haus offen gegenüber - und womöglich können die Besucher und Besucherinnen neben Büchern und Zeitschriften irgendwann einmal auch Tennisschläger oder Akkuschrauber ausleihen.

Seit Oktober vergangenen Jahres kommen laut Ingrid Müller-Heß merklich mehr Schüler und Schülerinnen am Nachmittag zum Lernen. In den Osterferien Anfang April gab es einen regelrechten Ansturm auf die Arbeitsplätze, bis zu 50 Schüler und Schülerinnen waren im Haus, "da war Land unter". Die Büchereileiterin hat sich bei den Abiturienten erkundigt, warum sie hier so gerne lernen. "Es ist die Atmosphäre", lautete die häufigste Antwort. Die Ruhe im Haus sei sehr angenehm, zuhause fühlten sie sich öfters gestört oder abgelenkt, hat Müller-Heß erfahren. Auch die große Auswahl an Lernhilfe im Haus werde gerne genutzt. Dass man zudem Schulkameraden und -kameradinnen trifft, dürfte auch eine Rolle spielen.

Grundsätzlich gehörte auch 2022 die Bücherei "zu einer sehr gut genutzten Einrichtung der Stadt", so Ingrid Müller-Heß. Im Bestand sind Bücher, Zeitschriften, Hörbücher und Musik-CDs, Kinder- und Spielfilme auf DVDs, Brett- und Konsolenspiele. Wichtig sei die Aktualität der Medien, das gelte für Bestseller ebenso wie für Reiseführer oder Ratgeber. Das Haus bemühe sich immer um aktuelle Titel.

4895 (darunter 1691 Kinder bis zwölf Jahre) aktive Leser und Leserinnen, also alle, die mindestens einmal die Stadtbücherei zur Ausleihe nutzten, wurden 2022 gezählt. 2021 waren es 4361 (1188), 2019 insgesamt 5351 (1759). 2022 hatte die Stadtbücherei Erding 54 482 Medien im Bestand. "Das ist unser Zielbestand. Viel mehr geht nicht, wir haben nicht mehr Platz", so Müller-Heß. Sehr gut etabliert habe sich das Angebot der Onleihe. Der Bestand wurde 141 796 Mal ausgeliehen, die E-Medien im Verbund Leo-Süd 56 924 Mal.

Eine "Bücherei der Dinge" könnte auch Tischtennisschläger verleihen

Die Stadtbücherei sei ein Ort der Kultur und wolle ein Treffpunkt sein für alle Erdinger und Erdingerinnen. Autorenlesungen, Vorleseprogramme, der Sommerleseclub für Grundschüler, das Angebot in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk sollen auch in diesem Jahr weitergeführt werden. Das Haus soll von Jung und Alt belebt werden, betonte Müller-Heß. Das scheint auch geglückt. Die Kinderveranstaltungen mussten inzwischen ins größeren Theatron, dem Herzstück des Hauses, verlegt werden. Auch zwei Ausstellungen im vergangenen Jahr "haben Leute ins Haus gelockt". Höhepunkt war der Tag der offenen Tür am 23. Oktober zum 20. Geburtstag am Standort am Aeferleinweg.

Andere Formate und Angebote nehmen zu, auch in Bibliotheken. Zum Beispiel im Bereich von Film- und Musikstreaming. "Hier werden wir weiter beobachten und gegebenenfalls unsere Angebote anpassen", erklärte die Büchereileiterin. Wie die Zukunft aussehen könnte, erläuterte sie am Beispiel der "Bibliothek der Dinge", die mancherorts bereits angeboten werde und Tischtennisschläger oder Eismaschine oder auch einen Akkuschrauber zum Ausleihen im Angebot haben. Als weiteres Beispiel nannte sie eine Saatgutbibliothek, bei der die Kundschaft Blumen- und Gemüsesamen im Frühjahr abholt und im Herbst zurückbringt.

Linken-Stadtrat Koppe erkundigt sich nach dem Haus der Begegnung

Seit 2016 gibt es in Klettham auch eine Zweigstelle. Diese habe sich gut etabliert, erklärte Ingrid Müller Heß. Der Kindergarten St. Vinzenz und der Schulkindergarten sowie die Grundschule Klettham kommen regelmäßig vorbei und nutzen das Angebot. 252 aktive Leser, darunter 292 Kinder bis zwölf, zählte die Stadtteilbücherei Klettham im vergangenen Jahr.

Sowohl Oberbürgermeister Max Gotz als auch Kulturreferent Ludwig Kirmair (CSU) lobten das Haus und die Arbeit von Ingrid Müller-Heß. Walter Koppe (Linke) erkundigte sich, ob man für größere Veranstaltungen der Bücherei nicht auch das benachbarte Haus der Begegnung nutzen könnte. Ingrid Müller-Heß zeigte sich nicht abgeneigt, die Räume in dem Haus wären sehr schön. 2018 war das denkmalgeschützte Haus nach aufwendiger Restaurierung eröffnet worden. Die Organisation liegt seither in den Händen des BRK. Es gab Kritik an den Öffnungszeiten und den Angeboten. OB Max Gotz erklärte im Stadtrat, es werde in Zusammenarbeit der Erdinger Seniorenbeauftragten Silke Hörold-Ries gerade "eine Reihe von Nutzungsmöglichkeiten entwickelt". Das Haus der Begegnung solle "einen Tick mehr Begegnung" ermöglichen.