4. Februar 2019, 18:42 Uhr Erding Auf und nieder

Auch die Gladiators und ihre Vorgänger stürzten nach Erfolgen schnell ab

"Früher war die Zukunft auch besser." Karl Valentins Weisheit besitzt Allgemeingültigkeit für fast alle Eishockeyclubs. Auf die Begeisterung über einen erreichten sportlichen Erfolg folgt unausweichlich kurz oder lang der rasante Niedergang. Was jedoch letztlich auch eine tolle Sache ist. Weil man dann wieder so richtig loslegen kann mit der Planung einer neuen Zukunft. In Erding können sie davon ein Lied singen, eines mit mehrere Strophen. Mit dem Eishockey ging es in der Kreisstadt Erding vor 40 Jahren nach dem Bau einer Kunsteisbahn los. In den Achtzigerjahren lief alles planmäßig, von Saison zu Saison wurde der TSV Erding ein bisschen besser. Als 1994 die DEL gegründet wurde, wurden die Erdinger in die zweite Liga eingestuft. Das Eishockeyteam wurde als GmbH aus dem Hauptverein ausgegliedert. Ein Jahr darauf hätten die Erding Jets, wie sie nun hießen, selbst DEL-Club werden können, verzichteten aber. Noch mal drei Jahre später stiegen sie ab.

Doch wen störte das schon, als bekannt wurde, das Erich Kühnhackl kommt. Da kam nicht irgendwer als Trainer, sondern eine lebende Legende, der deutsche Eishockeyspieler des Jahrhunderts. Kühnhackl trat mit dem Ziel an, allen Zauderern und Besserwissern den Weg in eine bessere Zukunft zu weisen. Er bildete ein "Team Germany" ohne ausländische Fachkräfte: "Ich mache das auch, um es all denen zu zeigen, die sagen, das ist ein Hirngespinst." Es klappte, allerdings keine zwei Jahre lang.

Die Jets stiegen ab, gingen pleite, zurück in die Obhut des TSV Erding und runter in die sechste Liga. Nun hatten die Erdinger, die fortan Gladiators heißen, wieder Zukunft vor sich. Sie arbeiteten sich drei Klassen hoch. Vier Jahre krebsten sie in der Oberliga rum, bis keine Kohle mehr da war. Der Hauptverein schob den Gladiators 2015 den Notriegel vor. Dass sie diesmal nur zwei Klassen runter mussten, war ein Gnadenakt des Verbands. Die Erdinger stiegen sofort wieder auf, im Jahr darauf wurden sie Vizemeister der Bayernliga. Der Traum geht weiter.