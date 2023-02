Türkei und Syrien:Was Münchner Forscher über die Erdbeben wissen

Aus der Verwerfungsgirlande lesen: Geologen und Geophysiker studieren genau, welche Risse sich nach Erdbeben in der Landschaft zeigen. Im Bild: die Bruchlinie des Bebens mit einer Magnitude von 7,8 am 6. Februar in der Region um die Stadt Kahramanmaraş im Süden der Türkei.

Geowissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität erklären, was genau in der Türkei und in Syrien passiert ist. Und wie es gelingen kann, dass ähnliche Beben künftig weniger Opfer fordern.

Von René Hofmann

Nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat Anke Friedrich sofort eine Whatsapp-Gruppe erstellt. In dieser tauscht sich ihre Arbeitsgruppe von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) seitdem aus, wenn es neue Erkenntnisse zu den verheerenden Erschütterungen gibt. Und das kommt in hoher Frequenz vor. "Was dort geschehen ist, ist wirklich schrecklich. Aber jenseits der unvorstellbaren menschlichen Tragödien ergreift alle Geowissenschaftler, die sich damit beschäftigen, der Wissensdrang, verstehen zu wollen, was genau geschehen ist", sagt die Professorin für Geologie an der Ludwig-Maximilians-Universität.