Vor 25 Jahren hat Joachim Hellinger die European Outdoor Filmtour gegründet und zum größten Event der Szene gemacht. Von Helikoptern zu Drohnen – die Action-Drehs sind leichter geworden, was aber Gefahren birgt.

Ein Selfie in der senkrechten Wand: Mariana Ordonez fotografiert sich und ihre Begleiterin Sasha DiGulian bei ihrer Kletterpartie in Madagaskar.

Manchmal ist ein Scheideweg voller Wasser. Eine tosende Walze, 20 Meter jagt sie in die Tiefe. Dort zwischen vulkanischen Basaltsäulen muss Mariann Sæther hinunter in ihrer roten Plastikwanne, etwas in ihr befielt es. Es ist der Lebenstraum der norwegischen Wildwasserfahrerin, den Aldeyjarfoss-Wasserfall, den „Heiligen Gral“ der Szene im Hochland Islands, hinabzustürzen.