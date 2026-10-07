Manchmal ist ein Scheideweg voller Wasser. Eine tosende Walze, 20 Meter jagt sie in die Tiefe. Dort zwischen vulkanischen Basaltsäulen muss Mariann Sæther hinunter in ihrer roten Plastikwanne, etwas in ihr befielt es. Es ist der Lebenstraum der norwegischen Wildwasserfahrerin, den Aldeyjarfoss-Wasserfall, den „Heiligen Gral“ der Szene im Hochland Islands, hinabzustürzen.
KinoWarum Extremsport-Filme immer spektakulärer werden
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Vor 25 Jahren hat Joachim Hellinger die European Outdoor Filmtour gegründet und zum größten Event der Szene gemacht. Von Helikoptern zu Drohnen – die Action-Drehs sind leichter geworden, was aber Gefahren birgt.
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