Von Thomas Becker

Auch zweieinhalb Jahre danach ringt der alte Mann noch um Fassung, wenn er über diesen etwas anderen Familienausflug spricht. Selbst wer auf die Hilfe einer Spanisch-Übersetzerin angewiesen ist, sieht und spürt, wie sehr es arbeitet in Francisco Marín, den alle nur Novato, den Grünschnabel, nennen. 72 Jahre alt ist der Mann mit dem vielen Leben im gefalteten Gesicht vor ein paar Tagen geworden, was mit ein Grund dafür ist, dass er bei der Eröffnung der diesjährigen EOFT-Tour in der Alten Kongresshalle am Mittwochabend den mit Abstand meisten Applaus bekommt.