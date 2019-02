6. Februar 2019, 18:46 Uhr Entwicklungsprogramm Konkurrenzkampf entbrannt

Das Wirtschaftsreferat will neue Areale für Firmen erschließen. Doch auch für den Wohnungsbau wird Platz benötigt

Von Dominik Hutter

Man muss inzwischen schon von Mängelverwaltung sprechen. Denn Platz für Gewerbe und damit für die Wirtschaft ist rar geworden im Münchner Stadtgebiet, das derzeit an allen Ecken und Ende nach zusätzlichen Arealen für den Wohnungsbau gescannt wird. Mehr als 100 Hektar Gewerbefläche wurde in den vergangenen Jahren mit Wohnhäusern gebaut, die Wirtschaft sucht inzwischen händeringend nach Platz. Wo einst Rodenstock oder Agfa residierten, in der Isarvorstadt und in Giesing, wird heute nicht mehr produziert, sondern gewohnt. Besonders unbeliebt bei den Münchnern sind klassische Industriebetriebe, also alles, was stinkt, qualmt und lärmt. Deren Flächen haben sich in diesem Jahrtausend schon um 40 Prozent reduziert.

Es muss aber auch gearbeitet werden in München. Vor allem schon ansässige Firmen drängen auf mehr Platz - die von wachstumskritischen Münchnern heftig kritisierte Akquise auswärtiger Firmen findet kaum noch statt. Gemäß dem vom Wirtschaftsreferat erarbeiteten Gewerbeflächenentwicklungsprogramm, das der Stadtrat im Dezember abschließend beschlossen hat, sollen nun wieder neue Flächen für Unternehmen erschlossen werden. 35 Hektar innerhalb von sieben Jahren sind eingeplant - viel zu wenig, wie die Wirtschaftsverbände kritisieren. Nur: Der Konkurrenzkampf zwischen Wohnen und Gewerbe wird eben immer stärker. Das prosperierende München füllt sein - für die Einwohnerzahl ohnehin überschaubares - Stadtgebiet nahezu aus. Und es gibt natürlich auch noch andere Bedarfe, für Grünflächen beispielsweise.

Aktuell gibt es in München rund 1200 Hektar Gewerbefläche, dazu kommen noch einmal 440 Hektar für Industrie. Das ist weniger, als es die vielen Firmenareale etwa an den Einfallstraßen vermuten lassen. Denn München ist insgesamt 31 000 Hektar groß. Das Wirtschaftsreferat sieht längerfristig Potenzial für weitere 100 Hektar Gewerbe.

Die neuen Gewerbeflächen liegen allesamt außerhalb der Innenstadt: an der Ludwigsfelder Straße zum Beispiel, auf dem Junkers-Gelände in Allach, an der Neumarkter Straße in Berg am Laim, an der Lilienthalallee in Freimann oder auch in Steinhausen. Allerdings geht es schon längst nicht mehr nur noch darum, bislang freie Flächen für neue Gewerbebauten herzurichten. Viele bestehende Firmenareale sind so locker überbaut, als habe München noch Platz in Hülle und Fülle: mit einstöckigen Hallen inmitten riesiger Asphaltflächen, auf denen Autos oder Lastwagen parken. Bei der Vergabe städtischer Grundstücke hat der Stadtrat bereits die Vorgaben geändert: Reichte es bislang aus, wenn der Unternehmer mindestens 51 Prozent seines Baurechts ausnutzt und den Rest als Reserve hält, müssen es inzwischen 75 Prozent oder mehr sein.

Auch die Nachverdichtung ist keineswegs mehr den Planern von Wohnquartieren vorbehalten. Die Stadt sieht an mehreren Adressen noch Chancen, auf gleicher Fläche mehr unterzubringen als bisher. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat mit Unternehmern bereits Gespräche über die Aufstockung von Gewerbehallen oder die Verlegung der ebenerdigen Stellplätze in Tiefgaragen geführt. Ergebnis: Machbar wäre das schon und auch die Bereitschaft ist prinzipiell vorhanden. Nur: Investiert wird halt nur, wenn ohnehin ein Neu- oder Umbau ansteht. Und nicht einfach mal so. Um zumindest auf neuen städtischen Gewerbeflächen möglichst flächensparend zu bauen, hat die Stadt selbst Vorgaben gemacht: eine möglichst kompakte, also flächensparende Gebäudeform etwa, aber auch die Verpflichtung, nicht mehr Stellplätze zu bauen als in der Baugenehmigung gefordert werden.

Große Hoffnungen setzt die Stadt auf "urbane Gebiete", eine neue Kategorie im Planungsrecht, die eine höhere Dichte und das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe ermöglicht. Das funktioniert auch in der Innenstadt.