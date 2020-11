Von Sabine Buchwald

Es wächst dort jetzt nicht nur Mais aus dem Boden. "Auch Kohl, Karotten, Kürbis, Kidneybohnen", sagt Michelle Zombory. Sie macht eine kurze Denkpause. Was noch? "Auch Tomaten. Die essen die Leute dort gern. Die lassen sich auch gut verkaufen." Im Februar und März war Zombory in der Gegend, wo nun all das aus dem Boden kommt. Zwei Hektor Land werden dort nun bewirtschaftet, in der kleine Gemeinde in Chinhoyi, im mittleren Norden von Simbabwe. Es ist Land um eine Missionsstation, benannt nach dem deutschen Jesuitenpater Rupert Mayer.