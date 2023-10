Der Kieferchirurg Oliver Blume operiert seit 20 Jahren Kinder in Afrika. Es erde ihn, es mache ihn glücklich, sagt er. Auch ein Granaten-Angriff auf sein Team hält ihn nicht davon ab, weiterzumachen an den Elendsorten der Welt.

Von Thomas Becker

Immer diese Nachbarn! Die einen haben ständig die Musik zu laut, andere labern einen bei jeder Gelegenheit zu, und wieder andere erzählen nur von ihren Zipperlein, auch wenn man selbst gerade an Krücken geht. Dass sich Oliver Blumes Leben seit mehr als 20 Jahren zuweilen an den entlegensten, kaputtesten Plätzen dieses Planeten abspielt, liegt auch an einer Nachbarschaftsgeschichte. Einer erfreulichen freilich.