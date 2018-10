15. Oktober 2018, 18:56 Uhr Entscheidung vertagt Kurioser Streit um Gemälde vor Gericht

Ein komplizierter Streit um ein angebliches Werk von Leonardo da Vinci ist am Montag vor dem Oberlandesgericht München (OLG) gelandet. Der 81 Jahre alte Ex-Olympiasieger Armin Hary und seine Familie streiten schon seit Jahrzehnten mit einem Galeristen um die "Verkündigungsmadonna". In den Achtzigerjahren hatte der Galerist das Ölgemälde Harys Familie zugesichert, um Schulden, die er bei ihnen hatte, zu begleichen. Er hält die Familie Hary aber nicht für die rechtmäßigen Eigentümer des Bildes. Der Galerist glaubt, dass das Gemälde, das er einst für 3800 D-Mark gekauft hat, von dem Renaissance-Maler da Vinci stammt und deshalb Millionen wert ist. Leonardo-Spezialisten sind sich sicher, dass dies nicht der Fall ist. Das Bild liegt seit Jahren aus konservatorischen Gründen in einem Depot der Münchner Pinakotheken. Das Gericht versuchte am Montag, die Chronologie der Ereignisse zu ordnen. Es geht auch um alte Mahn- und Pfändungsbescheide, eine einstweilige Verfügung und im Grunde um die Frage, wem die Madonna denn nun gehört. Weil das alles sehr kompliziert ist, wurde eine Entscheidung auf Ende 2019 vertagt. Bis dahin sollen die beteiligten Parteien sich noch ergänzend zur Sache äußern und auch noch einmal überlegen, ob das Bild nicht verkauft werden soll.