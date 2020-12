Anfang der Woche sollten die 164 Kinder- und Jugendtreffs der Stadt wegen Infektionsschutz zusperren. Nun sollen sie so schnell wie möglich wieder öffnen. Viele nahmen am Donnerstag ihre Arbeit wieder auf oder hatten noch gar nicht die Vorbereitungen abgeschlossen, um zuzusperren. Diese Umkehrung hat Sozialreferentin Dorothee Schiwy veranlasst. Sie stellt sich damit gegen den Freistaat, der am Montag eine Schließung aller "außerschulischen Angebote" angeordnet hatte. Am Mittwoch wandte sich Schiwy in einem Brief an die Träger der freien Wohlfahrtspflege in München, den der Kreisjugendring (KJR) zitiert: Die offene Kinder- und Jugendarbeit habe einen "gewichtigen Schwerpunkt auf dem präventiven Kinder- und Jugendschutz", schreibt Schiwy. Auch seien in den Freizeitstätten die Kontakte besser nachverfolgbar als bei Treffen im öffentlichen Raum. Man verstehe die Jugendtreffs als Einrichtung der Sozial- und Jugendhilfe. "Aufgrund dessen können diese Angebote weiterhin auch in Präsenz angeboten werden", heißt es.

Das Sozialreferat bestätigt auf Anfrage Schiwys Brief. Man vertrete eine "andere fachliche Position" als der Freistaat, sagt eine Sprecherin. Die Jugendtreffs seien aus pädagogischer Sicht und dem Hintergrund der jüngsten Zahlen von Cybermobbing sehr wichtig, gerade in der aktuellen Krise. Ohne den persönlichen Austausch würden sich viele Jugendliche alleine mit ihren digitalen Geräten zurückziehen.

"Die Stadt hat erkannt, wie wichtig die Arbeit unserer Pädagoginnen und Pädagogen für Kinder und Jugendliche ist - besonders in Corona-Zeiten", sagt auch KJR-Vorsitzende Judith Greil. Sie zeigt sich verärgert über das Vorgehen der bayerischen Staatsregierung. Man sei von der angeordneten Schließung überrascht worden. "In der öffentlichen Debatte war vorher nie von einer möglichen Schließung der Jugendarbeit die Rede. Das zeigt, dass die Jugendarbeit für die Landesregierung kaum eine Bedeutung hat", kritisiert Greil.