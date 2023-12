Die Münchner Polizei hat am Samstagnachmittag eine mutmaßliche Geiselnahme beendet und eine wohl in einem Hotel gefangen gehaltene Frau aus der Gewalt ihres Entführers befreit. Dabei sei der Mann verhaftet worden. Ein Polizeisprecher bestätigte am späten Nachmittag: "Es gab einen Polizeieinsatz und eine Festnahme." Weitere Einzelheiten wollte er mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Nach Informationen der SZ fand der Polizeieinsatz in einem Hotel im Münchner Osten statt, in der Zamdorfer Straße, nahe der Autobahn A94 nach Passau. Der Mann soll die Frau im Ausland gekidnappt und dann nach München gebracht haben; angeblich habe es auch eine Lösegeldforderung gegeben. In welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinander standen, ist bisher nicht bekannt. Den SZ-Informationen zufolge könnte es sich um ein Ehe- oder Scheidungsdrama handeln. An der Polizeiaktion soll auch eine SEK-Einheit beteiligt gewesen sein; verletzt wurde offenbar niemand.