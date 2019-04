5. April 2019, 18:49 Uhr Wohnen und Mieten Es wird wieder über Enteignung diskutiert

In Berlin wird darüber gesprochen, Wohnungskonzerne zu enteignen. Die Münchner Jusos haben sich von dieser Idee inspirieren lassen und fordern ein entsprechendes Landesgesetz.

Nicole Gohlke, Sprecherin der Linken in München, hält die Berliner Initiative für sinnvoll. Die CSU ist von dem Vorschlag nicht angetan, SPD und Grüne äußern sich zurückhaltend.

Es gibt in München schon jetzt Enteignungen, zum Beispiel beim Bau der Münchner Stammstrecke. Die Enteignung ganzer Wohnungsunternehmen wäre jedoch eine andere Dimension.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Am 2. April 1919 versammeln sich im Münchner-Kindl-Keller in der Au viele von Not und Elend der Nachkriegszeit geplagte Menschen. Lebensmittel sind knapp, Jobs auch, Wohnungen kaum zu bezahlen. Die Wut ist groß, sie entlädt sich in der Forderung, sämtliche Mietshäuser im Stadtgebiet zu enteignen, mit Ausnahme der Einfamilienhäuser. Zur Bekräftigung des Beschlusses will man vom 15. April an keine Miete mehr bezahlen.

Genau 100 Jahre später wird in Deutschland wieder über die Enteignung diskutiert. In Berlin läuft alles auf ...