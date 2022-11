Von Klaus Kalchschmid

Der Name "Ensemble Oktopus" ist Programm, denn aus einer vor zwanzig Jahren geborenen Idee ist etwas erwachsen, das so groß geworden ist, dass man es nicht mehr überhören kann: wie der Oktopus, der, wenn er Angst hat, klein scheint und, wenn man ihm Raum gibt, zu schönster Blüte erwachsen kann, die ihre Arme nach allen Seiten ausstreckt.

Die Komponistin und Dirigentin Konstantia Gourzi gründete im Wintersemester 2002/03 das Ensemble an der Hochschule für Musik und Theater, um jungen Musikern den selbstverständlichen Umgang mit zeitgenössischer Musik zu ermöglichen. Im Lauf der Jahre wuchs das Niveau des Ensembles kontinuierlich, und das Repertoire wurde immer vielfältiger, bestand oft aus Uraufführungen und vor allem: Kaum je wurde ein Stück zweimal gespielt! Auf Youtube gibt es Beispiele der Arbeit aus den vergangenen Jahren; zuletzt bewies ein Konzert mit Werken von Minas Borboudakis die Qualität des Ensemble Octopus.

Das 20-jährige Bestehen wird mit sechs Konzerten innerhalb von zwei Monaten in der Reaktorhalle gefeiert. Der Reigen beginnt am 8. November unter dem Motto "Offenheit" mit Werken von Cathy Berberian, Georges Apergis und Elena Mendoza. Ihr wird an diesem Abend der Preis der Christoph und Stephan Kaske Stiftung verliehen. Am 18. November geht es im Rahmen des Symposiums "Aufbruch und Erinnerung" um Werke des Münchners Paul Ben-Haim und des Berliners Stefan Wolpe; beide flüchteten als Juden vor den Nazis in die USA. Der Nikolaus-Abend verspricht "Übergänge" in Kooperation mit dem Metax Modern Musikfestival. Dieses Programm mit Komponisten wie Isabel Mundry und Johannes X. Schachtner wird gerahmt durch berühmte Stücke von Iannis Xenakis, Gourzis griechischem Landsmann, der dieses Jahr 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Viele verschiedene musikalische Sprachen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen gibt es am 15. Dezember zu erleben; darunter die des Finnen Kalevi Aho, der Österreicherin Olga Neuwirth, von Salvatore Sciarrino und Aureliano Cattaneo. "Süd-Ost" heißt das Programm mit mediterranen und nahöstlichen Komponisten (31. Januar 2023), und am 8. Februar werden unter Mitwirkung von Christian Gerhaher "Verbindungen" aufgezeigt zwischen György Ligeti, der 2023 100 Jahre alt geworden wäre, Wilhelm Killmayer, Sofia Gubaidulina, Gregor Hübner, Luciano Berio, dem Deutsch-Böhmen Erwin Schulhoff und Yevhen Stankovych aus der Ukraine.

Ensemble Oktopus, alle Konzerttermine unter www.ensemble-oktopus.de