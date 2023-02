Von Michael Stallknecht

"Er hat den Schwan verführt", muss Christian Gerhaher entsetzt feststellen. Schließlich handelt es sich bei Erwin Schulhoffs "Die Wolkenpumpe" um vier "Ernste Gesänge ... nach Worten des ,Heiligen Geistes' von Hans Arp". Auch wenn wir Erdlinge in der Reaktorhalle den dadaistischen Wortschwall nicht verstehen mögen: Gerhaher ist das ideale Medium, schon weil er gern manieristisch mit Wörtern spielt und ihm dabei der Ernst ins Gesicht geschrieben bleibt. Zumal als Professor für Liedgestaltung der Musikhochschule, der hier nicht nur mit allerhand skurrilem Schlagzeug, sondern auch mit Studenten auftritt.

Möglich macht es der Titel, den Konstantia Gourzi, Komponistin, Dirigentin und ebenfalls Hochschulprofessorin, für das Konzert mit ihrem Ensemble Oktopus gefunden hat: "Verbindung". Zum Festjahr des 20-jährigens Bestehens verbindet das Programm also Ehemalige und Gegenwärtige des Ensembles für zeitgenössische Klassik, tote Komponisten wie Schulhoff, Ligeti und Killmayer mit lebendigen wie Gregor Hübner, der seine "Trois Facettes" für die klangmagische Kombination aus Harfe, Marimba und Klavier beisteuert.

Für ernste, bereits 2014 entstandene Zwischentöne sorgen die "Mirages" des ukrainischen Komponisten Yevhen Stankovych bei der deutschen Erstaufführung: Elegische Linien werden zwischen den sechs Instrumenten weitergereicht, dunkel tönend in Violine und Cello, klangzauberisch aufgehellt auch hier von Marimba und Klavier.

Doch die ganz große Völkerverbindung gelingt erst der Mezzosopranistin Julia Rutigliano mit den "Folk Songs", in denen Luciano Berio für seine Frau Cathy Berberian elf Volkslieder aus aller Welt arrangierte. Textgenau mit Wörtern spielend, fahndet Rutigliano danach, was die in ihren Anforderungen höchst unterschiedlichen Lieder eigentlich verbindet. Und findet es - mal verführerisch zart, mal mit deftigem Witz, mal kokett lockend und am Ende voller Vitalität - heraus: Erotik.