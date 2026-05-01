„Ich mache Musik doch nicht für den Algorithmus“, sagt Ennio im Zenith, wo er sein neues Album „Haifischbecken“ vorstellt. Das hat der Münchner Musiker allerdings bewusst nicht auf den gängigen Streamingdiensten veröffentlicht, sondern auf einem NFC-Chip, den man ausschließlich über Ennios Onlineshop oder auf dessen Konzerten kaufen kann. Im Zenith war solcher Chip dann aber schon vor Konzertbeginn ausverkauft.
Ennio stellt sein neues Album im Zenith vorSelbstbehauptung im Haifischbecken
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Der Münchner Ennio verwandelt mit einer großartig besetzten Band das Zenith trotz seiner Größe in einen intimen Partykeller. Und erklärt seinen Fans ganz offen, was ihm an der Vermarktung von Popmusik nicht passt.
Kritik von Dirk Wagner
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