„Ich mache Musik doch nicht für den Algorithmus“, sagt Ennio im Zenith, wo er sein neues Album „Haifischbecken“ vorstellt. Das hat der Münchner Musiker allerdings bewusst nicht auf den gängigen Streamingdiensten veröffentlicht, sondern auf einem NFC-Chip, den man ausschließlich über Ennios Onlineshop oder auf dessen Konzerten kaufen kann. Im Zenith war solcher Chip dann aber schon vor Konzertbeginn ausverkauft.