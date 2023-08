Von Philipp Crone

Es gibt nur zwei Momente, die leicht daneben gehen. In denen Heiner Lauterbach ganz kurz aus seiner Rolle des wohl etabliertesten deutschen Premieren-Profis rausfällt. Aber er wäre eben nicht Profi, wenn er nicht in Sekundenbruchteilen wieder zurückfinden würde in den richtigen Modus, der da ist am Mittwochabend: ausdauernd über einen Film sprechen, den tieferen Sinn immer wieder suchen in den kurzen Gesprächen am roten Teppich, um dann endlich neben seiner Frau in den Liegestuhl zu sinken und sich das neue eigene Werk anzusehen.