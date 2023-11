Von Christian Jooß-Bernau

Boris grinst und schweigt. Durch seine Sonnenbrille blickt er auf die Bildschirme auf dem Studiotisch. An dem sitzt Enik und fragt, ob man mit Lautstärke gut zurechtkommt. Und klickt auf einen ganz neuen Track, der elektronische Störgeräusche, aufgenommen mit einem speziellen Mikro, in ein Beat-Pumpen verwandelt. Danach ein Track, der das elektrische Pochen mit dem Klang eines kleinen Querflötenorchesters an den Rand des akustisch Fassbaren schiebt. Und - jetzt mal zu etwas völlig anderem - eine Nummer aus dem neuen Klavieralbumprojekt. Da versucht eine Künstliche Intelligenz Eniks Pianospur in die Stimme einer Sängerin umzurechnen, was ihr so halb gelingt. Und das ist das Schöne daran: der Glitch, der Fehler im digitalen System, die Ratlosigkeit der Maschine.