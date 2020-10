Weil er einen Streit schlichten wollte, geriet ein 17 Jahre alter Jugendlicher in eine Rangelei, in deren Verlauf ihm Unbekannte gegen den Kopf geschlagen und getreten haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits vor drei Wochen. Der Jugendliche wollte gegen 21.30 Uhr im Englischen Garten auf der Karl-Theodor-Wiese einem 16-Jährige helfen, der mit einem Unbekannten in Streit geraten war. In dem anschließenden Handgemenge schlug der Unbekannte dem 17-Jährigen von hinten gegen den Kopf.

Als der 17-Jährige flüchten wollte, warf ihm der Unbekannte eine Glasflasche ins Gesicht. Nun traten der Unbekannte und seine Begleiter auf den verletzt am Boden liegenden 17-Jährigen ein und beleidigten ihn mit ausländerfeindlichen Äußerungen. Der Jugendliche flüchtete und informierte eine Polizeistreife. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Täter konnten trotz Fahndung nicht festgenommen werden.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 44, das zuständig für politisch rechts motivierte Kriminalität ist übernommen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Der Haupttäter ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit trug er Schuhe der Marke Nike. Der zweite Täter ist zirka 1,70 Meter groß und ebenfalls schlank. Hinweise an die Polizei unter Telefon 089/2910-0.