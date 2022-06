Mit gezücktem Messer und unter verbalen Bedrohungen sollen vier Unbekannte zwei 18-Jährige am Montagabend im Englischen Garten beraubt haben. Die beiden Männer aus Hof und Münchberg hielten sich laut Polizei zunächst mit Bekannten und später gegen 22.45 Uhr allein im Bereich der Karl-Theodor-Wiese auf, als sie von den Unbekannten angegangen wurden. Eines der Opfer sei an beiden Armen festgehalten und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden; zwei hätten schließlich aus dessen Umhängetasche den Geldbeutel mit Bargeld geraubt. Dem anderen seien unter verbalen Bedrohungen eine Musikbox, Geldbeutel und Kreditkarten entwendet worden. Beide seien unverletzt. Die Beute habe mehrere Hundert Euro betragen. Die vier Unbekannten werden als People of Colour, zwischen 18 und 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Einer habe eine Skimaske getragen, der andere eine Umhängetasche von Guccí.