In diese Entspannung krachte am Sonntag ein großer, dicker Ast, der ohne Vorzeichen von einem Baum am Schwabinger Bach nahe der Veterinärstraße abbrach. Genau in diesem Moment befanden sich zwei Menschen darunter und wurden verletzt – eine 27-Jährige schwer, es besteht Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma.

„Die eine Person konnte sich selbst befreien, bei der anderen haben Passanten geholfen, indem sie den Ast anhoben“, schildert ein Sprecher der Feuerwehr den Unfall. Beide Betroffene seien in Krankenhäuser gebracht worden. Wegen der vielen Menschen im Park war zunächst ein großes Aufgebot an Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr angerückt. Auch ein Rettungshubschrauber stand zur Verfügung, wurde aber nicht benötigt. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Ersthelfer.

Bei dem Ast handelt es sich um ein sehr mächtiges, sieben Meter langes Exemplar von einem großen alten Baum. Die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt, da nicht klar ist, ob weitere Äste herabstürzen könnten.