Von Lara Kipper

An einem gewöhnlichen Mittwochmorgen im Englischen Garten herrscht eine friedliche Stille. Ein paar Jogger nutzen die letzten kühlen Stunden, bevor die Hitze des Tages unerträglich wird. Hunde toben auf den Wiesen, während sportliche Anzugträger auf ihren Fahrrädern den schattigen Wegen des Parks zur Arbeit folgen. In wenigen Stunden wird der idyllische Park jedoch mit Leben erfüllt sein, besonders an heißen Sommertagen ist der Englische Garten ab dem frühen Nachmittag mehr als gut besucht. Kein Wunder, denn der Park bietet mitten in der Stadt einen dringend benötigten, kühlen und schattigen Rückzugsort. Im Durchschnitt ist es hier etwa vier Grad kühler als im Stadtzentrum.