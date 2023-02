:München heute

Kein Zug fährt ein: U-Bahnen werden am Donnerstag und Freitag bestreikt.

Von Franziska Ruf

DER TAG IN MÜNCHEN

Warnstreik im Münchner Nahverkehr Am Donnerstag und Freitag fahren weder U-Bahnen noch Trambahnen - und auch Busse sind betroffen.

Sonja Engelbrecht wohl Opfer eines Sexualverbrechers Die 19-Jährige verschwand 1995 mitten in München. Nun hat die Polizei neue Details bekannt gegeben: Die Leiche war in Müllsäcke verpackt, gefunden wurde auch eine Decke mit auffälligem Muster (SZ Plus).

Alles soll so werden wie früher Nach langer Zwangspause wird am Freitag auf dem Nockherberg wieder derbleckt - trotz Krisen und Krieg. Welcher Politiker sich in jüngster Zeit besonders dafür empfohlen habe? Salvatorredner Schafroth muss da nicht lang nachdenken.

Wer spielt wen am Nockherberg? Ein neuer Markus Söder, eine coolere Katharina Schulze als die echte und ein ungewöhnlicher Bundeskanzler. Das sind die Frauen und Männer hinter der Polit-Parodie.

Stadtrat stimmt erneut über Grünflächen ab Bei der Debatte um das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" geht es mittlerweile mehr um juristische Feinheiten als um den Inhalt. Der Ausgang bei der Abstimmung am Mittwoch ist offen.

Söder weicht Fragen zu brisantem Aktenvermerk aus Ein internes Dokument schürt den Verdacht, dass Probleme beim Milliarden-Bauprojekt verheimlicht wurden, um die Wahlchancen der CSU nicht zu gefährden. Der Ministerpräsident sieht das Problem jedoch woanders.

Die Angst vor dem "Nachzahlungsschock" Während der Pandemie haben die Münchner gespart und Schulden abgebaut. Doch schon bald dürften Energiekrise und Inflation selbst in der Mittelschicht durchschlagen, fürchten Experten. Welche Viertel schon jetzt besonders betroffen sind.

Peter Fox und Ava Max beim Superbloom Programm komplett: Sam Fender, "Imagine Dragons", Marteria und etwa 50 weitere Künstler kommen zur zweiten Ausgabe des "Superbloom" in den Olympiapark.

Tiroler Schülerin strandet am Münchner Hauptbahnhof Die Zwölfjährige steigt nach Ärger mit Mitschülern einfach in den nächstbesten Zug. Bundespolizisten nehmen sich des Mädchens an.

