22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Engagement Helfen will gelernt sein

Zehn Jahre lang hat Frank Enzmann die Castringius-Stiftung geleitet, das soziale Netzwerk SoNet aufgebaut und Kultur gefördert. Jetzt möchte er Altersarmut bekämpfen

Von Evelyn Vogel

In Zukunft wird er zwar keinen großen Dampfer mehr steuern, aber Pläne für eine schnittige Yacht hat er schon. Statt einer Millionenschweren Stiftung vorzustehen, will Frank Enzmann seine eigene kleine Stiftung gründen, will neue Partner suchen, die die sozialen Projekte weiter- und vermehrt auch neue kulturelle fördern. Der Vergleich mit der Seefahrt gefällt dem passionierten Hobbysegler ganz gut. Der 56-Jährige besitzt eine alte Holzjolle, mit der er auf den oberbayerischen Seen herumschippert.

Der Dampfer, den Enzmann in den zurückliegenden zehn Jahren als Vorsitzender des Stiftungsvorstand gesteuert hat, war die Castringius Kinder- und Jugendstiftung. Mit ihrer Hilfe hat er vor fünf Jahren zudem das große Münchner Stiftungsnetzwerk SoNet als Dachverband gegründet. Und hat unter diesem Dach zahlreiche Projekte ins Leben gerufen und Initiativen vereint: Ob das Bildungsnetzwerk BiNet, der Münchner Stiftungstag, der Münchner Stiftungs- und Kulturtreff, der 2:1-Kunstpreis, die Geberkonferenz für München, das Kinder- und Jugendfestival JuKi, die Expertensprechstunden, das Format Dialog oder das Format Brainstorming - Enzmann war der Steuermann hinter all den Aktivitäten. Gemeinsam mit Martin Schütz, dem Vorstand der Otto-Eckart-Stiftung, überzeugte er weitere Stifter und Organisationen mitzumachen, Projekte finanziell zu fördern und nach neuen Herausforderungen Ausschau zu halten.

"Die vergangenen zehn Jahren waren eine bereichernde Zeit. Aber es war absehbar, dass ich den Vorsitz der Castringius-Stiftung nur für eine begrenzte Dauer innehaben würde", sagt Enzmann. Zunächst war der studierte Betriebswirt für die Vermögensverwaltung der Familien Castringius zuständig. Christa und Rudolf Castringius hatten die Castringius Kliniken aufgebaut und jahrzehntelang geführt. Nach dem Unfalltod ihres Mannes entschloss sich Christa Castringius 2008, die gemeinnützige Stiftung zu gründen, die ihren Namen trägt und holte Enzmann mit an Bord. Nun will es die 83-Jährige etwas ruhiger angehen lassen und hat ihren Sohn mit in den Stiftungsvorstand berufen. Dieser will die Stiftung in Teilen neu ordnen. Für Enzmann wurde es Zeit zu gehen. "Aber wir sind im Guten auseinandergegangen", so versichert er zumindest.

Dennoch wird Enzmann die Umorientierung der Castringius Stiftung deutlich zu spüren bekommen. Denn unter anderem wird die Förderung für SoNet zurückgefahren. Doch Enzmann, der in der überreichen Münchner Stifterszene sehr bekannt ist, nimmt die aktuelle Herausforderung ebenso zuversichtlich an wie jene vor zehn Jahren. "Andere haben teure Hobbys, ich interessiere mich halt für diese Dinge", beantwortet er die Frage, warum er mit Mitte 40 anfing, sich um bedürftige Menschen zu kümmern. Davor hatte Enzmann, der in Westfalen geboren, aber in der Südpfalz aufgewachsen ist, eine erfolgreiche Karriere als Betriebswirt gemacht. "Dabei brannte ich schon immer mehr für Kunst und Kultur", sagt er und lacht, als er sich daran zurückerinnert. Während des BWL-Studiums, zu dem ihn denn auch weniger die Leidenschaft als der eindringliche Rat der Eltern führte, gründete er eine eigene Firma, die er mit Mitte 30 verkaufte, um fortan bei einer internationalen Wirtschaftsberatung zu arbeiten.

Als er später an einer Klinikkette beteiligt war, holte er Kunst und Laientheater in die Krankenhäuser. Zufrieden war er aber auch damit nicht: "So beschloss ich 2002, mit dem, was ich tat, aufzuhören und fortan nur noch Dinge zu machen, die mich wirklich interessieren." Mit der Castringius-Stiftung fand er bald darauf ein Betätigungsfeld, das ihm all dies ermöglichte. "Ich bin halt auch jemand, der möchte, dass alle zufrieden und glücklich sind", sagt Enzmann. Das ist vermutlich nicht einmal übertrieben. Enzmann wirkt einfach immer rundum positiv.

An die Anfänge kann er sich noch gut erinnern: "Wir waren ständig unterwegs, haben jede Woche Projekte besucht und Schecks hinterlassen", sagt er. Das habe sich schnell herumgesprochen und bald habe einer dem anderen geraten: "Rufen Sie den Enzmann an, das zahlt sich aus." Vom Gießkannenprinzip sei man dann aber schnell abgekommen. Da es in München und Umgebung sehr viele Stiftungen gebe - Enzmann spricht von 1100 - hielt er es für eine gute Idee, die Stifterszene zu strukturieren, um Stifter und Projekte besser zu vernetzen. "Ich hatte schnell gemerkt, dass viele Institutionen die gleichen Ziele verfolgen, sich aber untereinander nicht kannten. So entstand auch der Dachverband SoNet. Bis der aber zustande kam, musste Enzmann regelrecht Klinkenputzen gehen. "Ich stellte mich überall vor: bei Stiftungen, Anwälten, Banken. Ich glaube, ich habe damals jeden besucht, der nicht bei drei auf den Bäumen war", erzählt er und lacht. "Das Gute war, dass ich selbst ja kein Fundraising betrieb, bei dem ich irgendwem was wegnahm." Aber alle merkten wohl, dass der Vielfalt der Stifterszene eine ordnende Hand wie die von Enzmann gut tun könnte. Auch deshalb wurde SoNet immer populärer und wird auch weiterhin eine Zukunft haben - auch wenn die Castringius-Stiftung sich als Förderer zurückzieht. Enzmann wird nicht müde, deren Engagement zu loben. "Drei Millionen Euro haben wir in zehn Jahren ausgeschüttet, die vor allem Kindern und Jugendlichen aus dem niedrigschwelligen Bereich zugute kamen", erzählt Enzmann stolz.

Aktuell treibt ihn das Thema Altersarmut um, deren Bekämpfung will er sich vom kommenden Jahr an widmen. Sich zur Ruhe setzen, um nur noch mit seiner Jolle über oberbayerische Seen zu segeln, kommt für ihn nicht in Frage. "Wissen Sie, warum ich's weitermache? Einfach weil ich's gut kann."