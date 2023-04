Von Sven Loerzer

Haushalte mit geringem Einkommen treffen die hohen Energiepreise besonders hart: Denn weil das Geld ohnehin schon knapp ist, stehen dort häufig sehr alte Kühlschränke oder Waschmaschinen, die weit mehr Strom verbrauchen als moderne Geräte. Weil sich viele Bezieher von Bürgergeld oder Sozialhilfe schwertun, den Ersatz alter Elektrogroßgeräte durch sparsamere neue "weiße Ware" zu finanzieren, startet das städtische Sozialreferat vom Dienstag nach Ostern an ein Austauschprogramm: Nach einer Energieberatung können Haushalte kostenlos bis zu zwei alte "Stromfresser" gegen energieeffiziente Geräte austauschen lassen.

Eigentlich hätte das Programm schon 2020 beginnen sollen, doch wegen der Corona-Pandemie hat sich die Umsetzung verzögert. Damals ging das Sozialreferat davon aus, dass mit einem jährlichen Budget von 600 000 Euro bis zu 1000 Haushalte neue Geräte erhalten könnten.

Wegen der inzwischen stark gestiegenen Energiepreise, die Haushalte mit geringem Einkommen in Schwierigkeiten bringen, kommt dem mit einer Beratung verbundenen Austausch etwa eines Kühlschranks jetzt noch mehr Bedeutung zu: Nach den Erfahrungen der Experten des Caritas Stromspar-Checks lassen sich so knapp 300 Euro jährlich sparen.

"Gerade für einkommensschwächere Haushalte sind Kosteneinsparungen jetzt besonders wichtig", erklärt Sozialreferentin Dorothee Schiwy. Die "in den Regelsätzen enthaltenen Pauschalen für Haushaltsstrom und für die Neuanschaffung von Geräten" seien "nach wie vor viel zu gering. Die Anpassung dieser Pauschalen ist seit langem eine unserer Forderungen an den Bundesgesetzgeber, der bis heute nicht darauf reagiert hat." Thomas Keimerl, der die Energieberatung der Caritas München koordiniert, zeigt sich erfreut, dass nun viele Haushalte ohne großen Aufwand noch mehr Strom einsparen können und so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Ausgetauscht werden nur funktionierende Geräte, die Modelle sind fix

Ausgetauscht werden können nur funktionierende ältere Großgeräte in Haushalten, die Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen, vor allem Kühlschränke, Kühl-/Gefrierkombinationen und Waschmaschinen. Bis zu zwei Geräte können ersetzt werden, die Modelle sind fix. Im Rahmen einer kostenlosen Energieberatung wird entschieden, ob ein Gerätetausch sinnvoll ist. Hausbesuche dazu bieten der Stromspar-Check der Caritas München (Telefon 678202-70, E-Mail: stromspar-check@caritasmuenchen.org) und die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern (Telefon 0800-8098024-00, E-Mail: energie@vzbayern.de) an.

Um die Abwicklung und die Auslieferung der Neugeräte kümmert sich die Koordinierungsstelle weiße Ware der Caritas (Telefon 678202-70 und E-Mail weisse-ware@caritasmuenchen.org), die auch alle Fragen zu der Energiesparmaßnahme beantwortet. Informationsflyer liegen von Dienstag an in den Sozialbürgerhäusern aus.