Wenn man Kiara mit ihren rot gefärbten Haaren und ihrer fröhlichen Stimme begegnet, würde man kaum vermuten, dass sie regelmäßig unter starken Schmerzen leidet. Nichts deutet darauf hin, dass es Tage gibt, an denen sie das Bett nicht verlassen kann. Sie liegt mit einer Wärmflasche da, das Handy stumm neben sich, und sagt Verabredungen ab, weil jeder Schritt zu viel ist. Lange suchte sie nach einer Ursache, bis schließlich die Diagnose Endometriose gestellt und sie operiert wurde. Endometriose bleibt dabei oft jahrelang unerkannt – eben auch, weil man sie nicht sieht.