Wenn man Kiara mit ihren rot gefärbten Haaren und ihrer fröhlichen Stimme begegnet, würde man kaum vermuten, dass sie regelmäßig unter starken Schmerzen leidet. Nichts deutet darauf hin, dass es Tage gibt, an denen sie das Bett nicht verlassen kann. Sie liegt mit einer Wärmflasche da, das Handy stumm neben sich, und sagt Verabredungen ab, weil jeder Schritt zu viel ist. Lange suchte sie nach einer Ursache, bis schließlich die Diagnose Endometriose gestellt und sie operiert wurde. Endometriose bleibt dabei oft jahrelang unerkannt – eben auch, weil man sie nicht sieht.
EndometrioseSchmerzen, die oft niemanden interessieren
Lesezeit: 5 Min.
Kiara und Marlene leiden an Endometriose. Ihre Geschichten zeigen, wie es ist, mit einer Krankheit zu leben, die kaum jemand sieht – und die das System lange ignoriert hat.
Von Leila Herrmann
Gen Z und Schuldgefühle:„Ich habe als Freundin versagt“
Drei junge Frauen, drei Momente, die sich nicht mehr ändern lassen. Eine Geschichte über Reue – und darüber, was danach kommt.
Lesen Sie mehr zum Thema