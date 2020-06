Detailansicht öffnen

Gäbe es einen Preis für den prophetischsten Albumtitel, der Saxofonist Johannes Enders hätte ihn abgeräumt. Am 7. März erschien das Doppelalbum "Dear World/Hikikomori" des in vielen musikalischen Regionen herumwandernden Weilheimers, wenige Tage später waren wir alle Hikikomoris. So nennen die Japaner Menschen, die sich komplett aus der Gesellschaft zurückziehen und zu Hause bleiben. Wobei das Titelstück keineswegs versunken klingt, sondern fröhlich und rasant protestiert. Das Projekt läuft eh unter Enders Room, das ist Enders clubtaugliche Nu-Jazz-Abteilung. Die als "acoustic room" deklarierte Hikikomori-Scheibe kommt gewissermaße im Vor-Corona-Gewand daher, der Welt zugewandt, abwechslungs- und ideenreich. Erst recht gilt das für den "electric room", den Silberling namens "Dear World". Krachende Beats, fette Bässe und üppigere Sounds finden sich da reichlich, auch wenn es wie beim "Good bye Waltz" mal ruhig und lyrisch werden kann. Alles in allem löst Enders mit seinem modernen Hybrid-Jazz bestens "The Old Promise" ein, wie der Opener von Hikikomori heißt.

Enders Room: "Dear World/Hikikomori" (Enja/Yellowbird)