"Danone schließt Milchwerk in Rosenheim" vom 23. Januar:

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat angekündigt, im Juli 2021 sein Werk in Rosenheim zu schließen. Diese Ankündigung ist nicht wirklich überraschend. Das Werk in Rosenheim steht schon seit vielen Jahren bezüglich einer Schließung im Fokus der Konzernleitung, auch wenn dies gegenüber den Beschäftigten, der Arbeitnehmervertretung und der zuständigen Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) stets bestritten wurde. Wobei niemand diese beschwichtigenden Aussagen der Konzernleitung wirklich glaubte.

Wenn nun seitens der Konzernleitung darüber gesprochen wird, dass es sich "betriebswirtschaftlich" nicht "rentiert", das Werk in Rosenheim mit 160 Beschäftigten weiter über Juli 2021 hinaus zu betreiben, dann hinterfragt leider niemand, insbesondere nicht das bayerische Wirtschaftsministerium und die bayerische Staatsregierung, die unternehmerische Verantwortung für den Standort und auch nicht, warum es "betriebswirtschaftlich" nicht funktioniert. Ein Standort, an dem jahrelang ein absolut fragwürdiger Werksleiter eingesetzt wird, ein Standort, an dem eine Konzernleitung keinerlei Interesse an vernünftigen betrieblichen Strukturen und sinnvollen betriebswirtschaftlichen Abläufen hat, ist dem wirtschaftlichen Tod geweiht.

Wenn nun der Geschäftsführer der Danone GmbH von einem "fairen Sozialplan" in einer Belegschaftsversammlung heuchelt, dann möge ihm gesagt sein: Ein "fairer Sozialplan" ist der Erhalt von Arbeitsplätzen am Standort. Alles andere ist das Abkaufen von Arbeitsplätzen und Standort nach der Viehhändlermethode, in dem Fall Geld für Arbeitsplatz.

Erschreckend bei dem Ganzen ist aber auch, wie die Politik reagiert. Für die CSU-Bürgermeisterin Gabriele Bauer ist es zwar "ein herber Schlag", aber der Arbeitsmarkt Rosenheim biete ja "viele Möglichkeiten". Hat Frau Bauer eigentlich Ahnung, welche Qualifikationen die Danone-Beschäftigten haben - und welche der Arbeitsmarkt Rosenheim benötigt? Und wirklich "schlimm" sei ja das Thema "Zukunft der Milchbetriebe in der Region". Das zeigt, was der CSU und sicher auch dem Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler) am wichtigsten ist: Die Bauern im Land. Das wiederum vereint die CSU und die Freien Wähler mit der AfD. Ach übrigens, weiß Herr Aiwanger eigentlich, was Danone ist? Weiß er, was es bedeutet, wenn 160 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren? Auch Danone-Beschäftigte sind bei Kommunalwahlen wahlberechtigt... Klaus Brinnig, München