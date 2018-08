27. August 2018, 19:01 Uhr Ende der Öffentlichkeitsfahndung Ein grausiges Puzzle mit mindestens 68 Teilen

Ermittlungen gegen mordverdächtigen Hilfspfleger dauern an

Von Martin Bernstein

Es ist ein grausiges Puzzle, das Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft München I zusammensetzen müssen. Ihre Öffentlichkeitsfahndung im Fall des inhaftierten mordverdächtigen Hilfspflegers Grzegorz W. haben die Behörden am Montag beendet. Doch die Arbeit der Ermittlungsgruppe "Pen" geht weiter. Denn mindestens 68 alte Menschen hat der 36 Jahre alte, aus Jelenia Gora (ehemals Hirschberg) in Polen stammende Hilfspfleger in Deutschland betreut, viele von ihnen oft nur wenige Tage lang. Der Pfleger war schnell wieder weg - weil er sich nicht um seine Schützlinge kümmerte oder sie sogar aggressiv behandelte. Weil die alten Menschen plötzlich ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Oder weil sie starben. So wie ein 87-Jähriger aus Ottobrunn.

Der Fall vom Rosenmontag hatte die Ermittlungen ins Laufen gebracht. W. hatte in den frühen Morgenstunden selbst den Pflegenotruf alarmiert, weil er den Rentner leblos in dessen Bett gefunden habe. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 87-Jährigen feststellen. Bei der Leichenschau entdeckte ein Arzt jedoch Auffälligkeiten. So geriet W. ins Visier der Polizei. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits Ermittlungen an anderen Orten liefen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung an einem Rentner in Weilheim. Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen fanden die Ermittler in dessen Geldbörse zwei EC-Karten des Toten und die dazu gehörenden PIN-Mitteilungen sowie 1210 Euro Bargeld, in seinem Gepäck einen sogenannten Insulin-Pen und mehrere Ampullen mit Insulin.

Bei der Vernehmung räumte der Beschuldigte ein, das Bargeld und die EC-Karten aus einer Geldkassette gestohlen zu haben. Rechtsmediziner registrierten an der Leiche mehrere Einstichstellen sowie einen extrem niedrigen Blutzuckerwert des Toten. Nach anfänglichem Leugnen gab der Pfleger zu, dem Rentner Insulin verabreicht zu haben. Weitergehend wollte er sich nach Polizeiangaben nicht äußern. Seither sitzt der Tatverdächtige in Stadelheim in Untersuchungshaft. Doch die Dimensionen des Falls wurden erst allmählich deutlich.

Denn W. ist möglicherweise ein Serientäter, der mutmaßlich in ganz Deutschland alte Menschen mit Insulin vergiftet und ausgeraubt hat. Die Ermittler hatten im März eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, um herauszufinden, wo im Bundesgebiet der Mann überall tätig war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München I konnten bislang 68 Orte ermittelt werden. In mindestens einem weiteren Fall besteht dringender Mordverdacht.

Im Januar war in Kitzingen in Unterfranken ein 84-Jähriger gestorben - drei Tage, nachdem W. die Betreuung des Mannes übernommen hatte. Nach dem Ottobrunner Todesfall wurde diese Leiche exhumiert. Und wieder gab es Auffälligkeiten, die nahelegen, dass der alte Mann keines natürlichen Todes starb. In drei weiteren Fällen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hat die Polizei den Verdacht, dass W. Patienten zu ermorden versuchte. Denn insgesamt vier Pflegepatienten des 36-Jährigen wurden vergangenes Jahr in lebensbedrohlichem Zustand in Kliniken eingewiesen. Alle vier überlebten nur knapp. Ein 91-Jähriger aus Mühlheim an der Ruhr starb jedoch etwa zwei Monate später. Seine Tochter schöpfte Verdacht und informierte die Polizei. Doch die reagierte nur halbherzig. Der Pfleger konnte weiter sein Unwesen treiben.

"Darüber hinaus ermitteln wir in weiteren Fällen weiterhin die Umstände des Ablebens einzelner Personen", sagt Florian Weinzierl, Sprecher der Münchner Staatsanwaltschaft. "Inwieweit sich die Vorwürfe ausreichend verdichten lassen, ist jedoch noch weitgehend offen." An jedem Einsatzort müssen die Ermittler zudem prüfen, ob es Anzeichen für Diebstähle durch W. gibt. "In bisher 16 Fällen gab es jedenfalls konkreten Anlass zur Prüfung des Verdachts eines Vermögensdelikts", so Weinzierl.

Es gibt aber auch zahlreiche Einsatzorte, an denen es keine Anzeichen für eine Straftat gibt. Allein aus Südbayern kennt die Polizei mindestens elf alte Menschen, die W. seit Mai 2015 betreute, fünf davon aus dem Großraum München, weitere zehn sind aus Franken bekannt. Laut Staatsanwaltschaft hat W. sich zu den Tatvorwürfen inzwischen "teilweise" geäußert. Wann die Ermittlungen abgeschlossen sind, ist offen. Laut Weinzierl stehen "insbesondere auch die Ergebnisse von mehreren Rechtshilfeersuchen aus".