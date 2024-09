Von Catherine Hoffmann

Die deutsche Gründerszene ist vor allem Männersache – München macht da keine Ausnahme. „Das müssen wir verändern und etwas für die Gleichstellung in der Start-up-Szene tun“, dachte sich Silvia Hänig vor drei Jahren. Hänig war nicht allein. So entstand die Idee zu Encourage Ventures, einem Verein, der Gründerinnen mit – meist weiblichen – Investoren zusammenbringt. Hänig organisiert den Münchner Zweig des Vereins. Die Business Angels, wie private Investorinnen und Investoren in der Szene genannt werden, unterstützen die oft jungen Gründerinnen in der Frühphase ihrer Unternehmung, in der das Risiko des Scheiterns am größten ist.