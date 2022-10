Von Sabine Leucht

"Access to Dance - encounters" heißt die kleine Solo-Gastspielreihe von Walter Heuns Joint Adventures, die in diesem Jahr an die Stelle der größer angelegten "depARTures" mit ihren wechselnden Länderschwerpunkten tritt. Denn "Encounters", auf Deutsch: Begegnungen, waren das, was in der Corona-Zeit so vielen fehlte. Und - nach den Publikumsreaktionen bei Mette Ingvartsens "The Dancing Pubic" zu schließen - teils noch immer fehlt.

Die dänische Performerin und Choreografin hat sich während der Pandemie der Tanzwut zugewandt, was bei dieser hochintelligenten Künstlerin heißt, mit kühlem Sprech- und betörendem Sirenen-Gesang die Spur des im Schlepptau der Pest aufgekommenen Phänomens bis zur "Great Depression" in den USA der 1930er Jahre nachzuzeichnen - und den eigenen Körper rückhaltlos in den Kampf und ins Menschengewühl zu werfen. Einmal steht Ingvartsen ganz nah vor einer knisternden Neonröhre, wie ein Insekt, das sich nach dem Verglühen sehnt. Sie spricht von der Hitze und von feurigen Explosionen, hechelt, bellt, tanzt hochtemperiert und nimmt das Publikum mit auf einen ansteckenden, von pausenloser Techno-Musik befeuerten Bewegungs-Trip. Da war Party Time in der Münchner Freiheitshalle. Dass der kollektive Körper in Ekstase auch eine Metapher für alles Grenzen-Sprengende, den Status Quo Bedrohende und Widerständige ist, blieb eher subtextuell.

Detailansicht öffnen Gerard X Reyes ist mit seinem Stück "The Principle of Pleasure" im Schwere Reiter hautnah zu erleben. (Foto: Dahlia Katz)

Hintergründige Partys feierten und feiern gewissermaßen auch die anderen, durchweg hochkarätigen "encounters". Hatte die Hamburgerin Antje Pfundtner zur Eröffnung in "Platz nehmen" die Bedeutungsebenen des Aufstehens und Sitzenbleibens mit der ihr eigenen schamlosen Gründlichkeit körperlich und verbal durchdekliniert und auch von Zuschauern besetzte Plätze nicht ausgespart, kann es zum Finale mit Gerard X Reyes zu noch weitaus intimeren Begegnungen kommen. Am 24. und 25. Oktober entert das langgliedrige Ex-Mitglied der frankokanadischen Compagnie Marie Chouinard mit Stilettos, Spiegeln, der Musik von Janet Jackson und einer gehörigen Portion Exzentrik das Schwere Reiter. Basierend auf den bewährten Verführungspraktiken von Strippern und Reyes' eigener Interpretation des Voguing - einem glamourösen Tanzstil, den queere People of Colour im New York der 70er Jahre erfanden - ist das bereits 2016 entwickelte Stück "The Principle of Pleasure" auf Tuchfühlung und erotisches Self-Empowerment aus. "Menschen in Kontakt zu bringen mit der Sinnlichkeit und Lust, die unerkannt in ihren Körpern schlummert", so beschreibt Reyes, der unter anderem auch als somatischer Sexualberater arbeitet, das Ziel seiner ersten Solo-Performance. Entsprechend ist das Stelldichein mit ihm nur Ü-16-Zuschauern vorbehalten.

"The Principle of Pleasure", 24. und 25. Oktober, 20 Uhr, Schwere Reiter, Dachauer Str. 114