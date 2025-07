Willkommen im Reich der Fantasie. Das fängt schon beim Namen an: Empire of The Sun stamme von dem semibiografischen Roman des englischen Autors J. G. Ballard und dem gleichnamigen Steven-Spielberg-Monumentalfilm aus dem Jahr 1987, in dem ein junger Mann aus Shanghai den Zweiten japanisch-chinesischen Krieg und den Abwurf der Atombombe erlebt.

Das hat die Band einmal in einem Arte-Interview gesagt. Stimmt nicht, sagte die Band an anderer Stelle selbst, mit dem „Königreich der Sonne“ sei einfach der Planet Erde gemeint, über den sie die ganze Zeit reisen.

Auf dem ganzen Globus unterwegs sind Luke Steele und Nick Littlemore seit dem Jahr 2000, in unzähligen Solo-Projekten und Kooperationen bis hin zum Cirque du Soleil. Littlemore kennt man zum Beispiel auch als Pnau für dessen überaus erfolgreichen Elton-John-Remix von „Cold Heart“ mit Dua Lipa. Aber auch als Empire of The Sun haben die beiden von 2007 an weltweit Erfolg mit immer noch gern im Radio gespielten Synthie-Pop-Hits wie „Walking On A Dream“ oder „We Are The People“.

Ihre Live-Shows gelten als visionär, verspult und kostümiert wie seinerzeit Genesis in den Siebzigern. Gern gibt sich das Duo einen japanisch-fantastischen Look, den Steele durch seine Beschäftigung mit der Samurai-Kultur in der Kunstschule erklärt. Erstmals seit sechs Jahren sind Empire of The Sun nun wieder auf Welt-Tournee, ins Münchner Zenith bringen sie auch Songs des aktuellen Albums „Ask That God“ mit.

Empire of The Sun, Dienstag, 5. August, 20 Uhr, Zenith, München