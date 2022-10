Der Eberlhof in Emmering bietet viele Gründe, den Münchner Großstadttrubel für ein paar Stunden zu verlassen. Einer davon ist das hausgemachte Bio-Frühstück.

Von Katharina Federl

Wenn die Café-Angestellten ihre Gäste mit Namen kennen und mit ihnen über Familienmitglieder oder den vergangenen Urlaub plaudern, während ab und an ein Traktor vorbeifährt, dessen Fahrer nett aus dem Fenster winkt, dann weiß man: München ist einige Kilometer entfernt. Genauer gesagt dauert es 40 Minuten, um vom Hauptbahnhof mit S-Bahn und Bus zum Eberlhof in Emmering, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, zu gelangen, 30 Minuten sind es mit dem Auto. Keine Frage, für Münchnerinnen und Münchner gibt es Hunderte schnellere und unkompliziertere Anreisen zum lang ersehnten Wochenendbrunch. Den Weg zum Eberlhof auf sich zu nehmen, lohnt sich aber dennoch - nicht nur wegen seines hausgemachten Frühstücks in Bio-Qualität.

Detailansicht öffnen Den Hofladen gibt es schon seit mehr als 20 Jahren. (Foto: Catherina Hess)

Der Eberlhof in Emmering ist seit mehr als 20 Jahren ein Hofladen, der nach den Bioland-Richtlinien betrieben wird. Kaufen kann man dort frisches Obst, Gemüse, Eier aus der Region, aber auch Marmeladen, Milchprodukte, Aufstriche, Nudeln und Wein. Im Juni vergangenen Jahres kam dann das Café hinzu, in dem von Mittwoch bis Samstag Frühstück und selbstgemachter Kuchen angeboten wird.

Ein Ort, am dem sich Jung und Alt treffen und wohlfühlen können, für Betreiberin Sabine Eberl sei das ein "lang gehegter Traum" gewesen. Bevor sie 2001 den Hofladen eröffnete, diente das Gebäude des Eberlhofs als Stall für die Tiere der Familie. Als ihre Kinder noch klein waren, habe sie nicht die Zeit gehabt, ein eigenes Café zu betreiben. Inzwischen sind ihre drei Söhne erwachsen und Sabine Eberl in einem Alter, in dem sie sich denkt: "Wenn ich's jetzt nicht mach', dann mach' ich's nimmer."

Detailansicht öffnen Nicht nur die Kuchen werden im Eberlhof selbstgemacht. (Foto: Catherina Hess)

Ohne die Hilfe ihrer Familie, die bis heute eine Landwirtschaft in Emmering betreibt, hätte sie den Umbau zum Café nicht geschafft, sagt sie. Ihr einer Sohn ist Zimmerer, ihr anderer Hobby-Elektriker und der dritte habe ihr bei der Einrichtung geholfen. Der Innenbereich des Cafés wird von rustikalen Holzmöbeln dominiert, die Tische sind mit frisch gepflückten Wildblumen dekoriert und auf den Bänken liegen Kissen, auf denen Begriffe wie "Stubenhocker" und "Lieblingsplatz" zu lesen sind. Auch im Außenbereich hat Sabine Eberl Plätze zum Verweilen geschaffen, bei Sonnenschein lässt es sich hier unter großen apfelgrünen Schirmen und Ahornbäumen gut aushalten.

Was gibt es dort und was kostet es?

Unterstützung bekommt Sabine Eberl nicht nur von ihren drei Söhnen, sondern auch von ihrem Mann, der jeden Freitag Brot im Holzofen bäckt. Den Roggen, den er dafür verwendet, baut die Familie selbst an. Kaufen kann man es entweder als ganzen Laib im Hofladen oder kombiniert mit italienischer Salami, hausgemachtem Frischkäse und Marmelade als Teil der Frühstücks-Variationen, die Namen wie "Italien-Gfui", "Veggie-Liebe" und "Eberl's Schmankerl" tragen und zwischen 12,90 Euro und 14,20 kosten.

Detailansicht öffnen Selbstgemachtes Brot, Bio-Kaffee, Eier und Obst aus der Region: Sabine Eberl achtet bei ihren Speisen und Getränken auf Nachhaltigkeit. Und bei ihrer Einrichtung darauf, dass sich ihre Gäste wohlfühlen. (Foto: Catherina Hess)

Ein "Mini-Frühstück" inklusive Croissant und zweierlei Aufstrichen gibt es für 5,60 Euro. Der Obstsalat, der gepaart mit griechischem Joghurt die "Vitaminbombe" für 7,50 Euro ergibt, besteht aus Früchten, die Eberl im Sommer von den Bauern aus der Umgebung bezieht. Nur Bio-Lebensmittel kommen bei ihr auf den Teller, wenn möglich immer aus regionalem Anbau.

Auch bei ihren Getränken achtet Sabine Eberl auf biologische Nachhaltigkeit. Den Sirup für ihre Holunderblütenschorle, die es je nach Größe für 2,90 Euro oder 4,20 Euro gibt, den Melisse-Minze-Tee für 3,80 Euro und Apfelsaft für 3,20 Euro stellt sie selbst her. Darüber hinaus gibt es hausgemachte Limonaden und Bio-Kaffee in Form von Espresso (2,50 Euro), Cappuccino und Milchkaffee (3,60 Euro oder 4,40 Euro). Die Kaffee-Alternative "Eberlino" für 2,40 Euro, die nicht mehr ist als eine Tasse Milch mit Kakao bestäubt, kommt vor allem bei den kleinen Gästen gut an.

Wen trifft man dort?

"Bis 90 Jahre ist bei uns alles dabei", so beschreibt Sabine Eberl die Zielgruppe ihres Cafés. Oft schauen Mamas mit Kinderwagen hier vorbei, oder Mamas, die mit ihren Freundinnen eine kleine Auszeit von ihrem Nachwuchs nehmen wollen. Aber auch Männerstammtische finden hier ihren Platz. Das sei es, was sich Eberl unter ihrem Café vorgestellt hat: Ein Ort, an dem sich jede und jeder wohlfühlt.

Eberlhof - Hofladen und Café, Estinger Straße 9, 82275 Emmering, Telefon: 08141/8895222, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr