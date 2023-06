Von Bernhard Blöchl, Josef Grübl, Julian Gülker, Susanne Hermanski und Christian Mayer

In Erinnerung bleiben oft die großen Momente, weil die häufig auch am besten inszeniert sind. Zum Beispiel die Eröffnung des Filmfests, glamourös pompös. Aber nach dem roten Teppich ist eben vor der Arbeit, der Filmarbeit, die nun Hunderte von Filmschaffenden eine Woche lang geleistet haben. Auf einen Empfang zu gehen und Prosecco zu nippen soll Arbeit sein, könnte man fragen. Aber ja. Denn ob Premiere oder Einladung, Dinner oder Film-Gespräch, immer geht es darum, sich als Darsteller, Regisseur, Produktionsfirma oder Sender möglichst gut zu präsentieren, damit die wenigen deutschen Top-Akteure oder gar internationale Namen vielleicht mal aufmerksam werden. Oder überhaupt mal jemand den Film schaut, den man gerade gedreht hat, oder gar verleiht respektive sendet. Das Filmfest ist der Versuch der Branche, den gut inszenierten Glanz einer stadtweiten Red-Carpet-Woche auf jeden und jede einzelne abfärben zu lassen. Dabei entstehen immer auch große und kleine Momente, heitere und ernste, hier sind einige davon.

Am Anfang war das Chaos

Detailansicht öffnen Filmfest-Eröffnung im Gasteig HP8. (Foto: Stephan Rumpf)

Mancher schaut ungläubig vor Glück auf seine Eintrittskarte: "Was, ich in der ersten Reihe, Wahnsinn, welche Ehre!" Erst als es ähnliche Reaktionen von allen möglichen Menschen zu beobachten gibt, wird der professionelle Festival-Gänger misstrauisch: "Hier stimmt doch was nicht..." Wenig später tönt eine leicht erregte Stimme aus den Lautsprechern: "Achtung! Aufgrund eines technischen Defekts haben alle freie Platzwahl. Sie haben freie Platzwahl!" Obwohl die Durchsage mehrfach wiederholt wird, bricht ein gehöriges Durcheinander aus bei der Eröffnung des 40. Filmfests. Gerade wer sich wirklich wichtig wähnt, will unter keinen Umständen einsehen, dass da jetzt schon jemand anderer seinen Popo auf seinem Sessel in der Frontreihe oder wenigstens knapp dahinter geparkt hat. "Sie sitzen auf meinem Platz!" heißt es da erbost. Bei manchen sickert die Gewissheit, sich hinten hinsetzen zu müssen, erst dann ein, als noch zwei, drei weitere in fesche Abendgarderobe Gewandete aufkreuzen und denselben Sitzanspruch anmelden. So kommt es also, dass das 40. Filmfest München mit mehr als 40 Minuten Verspätung anfängt. Und dies ohne dass irgendeine oder einer der vielen Rednerinnen und Moderatoren des Abends auf die Idee kommt, kurz ans Mikrophon zu treten und den Spuk zu erklären. Es waren schlicht nur die Reihen und Sitznummern, nicht aber "Parkett" oder "Rang" und "Balkon" auf die Karten gedruckt worden. her

Die "Alma & Oskar"-Premiere im Rio

Detailansicht öffnen Die Hauptdarsteller Valentin Postlmayr, Emily Cox und Regisseur Dieter Berner (v. l.) (Foto: Filmfest München / Joel Heyd/Joel Heyd)

Der Rio Filmpalast hat etwas angenehm Bodenständiges; Publikum und Darsteller rücken hier eng zusammen - so wie am Dienstagabend bei der Premiere von "Alma & Oskar". Der Wiener Regisseur Dieter Berner ("Alpensaga") wünscht den Zuschauern "eine gute Projektion", und dann erlebt man 90 Minuten, wie die von Emily Cox gespielte Alma Mahler den Künstler Oskar Kokoschka (Valentin Postlmayr) sowie den Architekten Walter Gropius (Anton von Lucke) in den Wahnsinn treibt. Eine echte Femme fatale eben. Dieter Berner verweist bei der anschließenden Vorstellung auf die Aktualität dieses polyamourösen Dramas, auf das Kräftemessen zwischen einer freiheitsliebenden Frau und den scheinbar genialen Männern, die ihre Geliebte gerne klein halten würden: "Da steckt so viel drin, was wir aus unseren Beziehungen kennen." Hauptdarstellerin Cox beantwortet eine Frage zu den Sexszenen, für die eigens ein Intimicy Coordinator am Set zugegen war, in diesem Fall eine erfahrene Choreografin, man will bei delikaten Szenen heute auf gar keinen Fall etwas falsch machen. "Flesh to flesh" sei das Stichwort gewesen, und am besten fahre man, wenn man eine Sexszene als eine Art Tanz begreife, man ist ja eh immer belagert von einem ganzen Team. "Also, ich fand's schön", sagt Emily Cox. "Absolut", ergänzt ihr Filmpartner Valentin Postlmayr. Das klingt jetzt fast schon zu entspannt bei so einem Wahnsinnspaar. chrm

Frauen fördern

Detailansicht öffnen Essen und austauschen bei Ravioli. (Foto: FFF Bayern/Kurt Krieger)

Beim Filmfest feiert man den Moment, oft auch sich selbst. Aber ab und an gibt es etwas zu verkünden, das über den Moment hinausreicht. Beim Lunch des Film-Fernseh-Fonds (FFF) in der Amari Bar, wo sich die Teams aktuell geförderter Produktionen und Journalisten bei Ravioli in Nussbutter ihres Daseins erfreuen, geschieht genau das. Eben noch strahlten Lisa Maria Potthoff, Oliver Masucci, Gizem Emre, Florian David Fitz, Marcus H. Rosenmüller und sein unsichtbarer Pumuckl um die Wette, als Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach ihr Besteck gegen das Mikrofon eintauscht und etwas Bemerkenswertes verkündet. Sie verspricht dem FFF jährlich 300.000 Euro, um nachhaltig, effektiv und konkret die Position von Frauen in der Filmbranche zu stärken. Die sogenannten Gender Incentives, bedingt rückzahlbare zinslose Darlehen, sollen bei der Stoff- und Projektentwicklung zum Tragen kommen. Voraussetzung ist unter anderem, dass mindestens zwei der drei Positionen Produktion, Regie und Drehbuch weiblich besetzt werden. "Das ist ein klares Signal in die Branche", sagt Gerlach und erlaubt sich eine Spitze in den heiteren Applaus: "Da lachen sie jetzt, die Männer." blö

Aus der Rippe geschnitten

Detailansicht öffnen Diana Iljine. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Diana Iljine wird als Festivalchefin üblicherweise viel umarmt und gedrückt in diesen Tagen. Diesmal aber wehrte sie die Angreifer in der Regel freundlich ab. Aber nicht etwa aus Abschiedsschmerz, weil dieses das letzte Münchner Filmfest unter ihrer Ägide sein wird, und sie fürchtete, in Tränen auszubrechen bei zu viel Herzerei! Sie hatte sich kurz vor Beginn des Festivals eine Rippe angebrochen. her

Zum Schnurren

Detailansicht öffnen Christoph Gröner (l.) und Constantin-Chef Martin Moszkowicz im Amerika Haus. (Foto: Filmfest München / Sophie Mahler)

Christoph Gröner war hauptberuflich einmal Filmjournalist, schon seit 2019 ist er der künstlerische Leiter des Filmfests München, im nächsten Jahr wird er - zunächst interimistisch - für zwei Jahre auch noch Diana Iljines Aufgabe übernehmen. Als Alleinherrscher gewissermaßen. Auf einem der vielen sonnigen Branchentreffen hinter dem Amerikahaus, das im Übrigen ein prima sympathisches Festivalzentrum abgibt, steht Gröner im Getümmel. Als eine Kritikerin ihrer Berufsbeschreibung gemäß etwas bekrittelt an einem Film und dessen Macher, strahlt Gröner unter seinem schicken kleinen Mustache hervor, den er trägt wie die Mantel- und-Degen-Helden aus alter Hollywood-Herrlichkeit: "Deswegen habe ich den Job gewechselt", sagt er, "weil ihr immer noch ein bisschen kritischer seid, als ich es bin". her

Serien ganz groß

Detailansicht öffnen David Dietls "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" läuft als Sechsteiler in Kürze bei RTL. Die ersten drei Folgen hatten beim Filmfest Premiere (im Zentrum des Bildes: Maximilian Brückner als Manager Robert Schwan). (Foto: Filmfest München)

Erst vor einem Jahr wurde die Reihe "Neues Deutsches Fernsehen" für Serien und Mehrteiler geöffnet, und man kann sagen: Die jüngste Ausgabe hatte es in sich. Gleich mehrere multiple Produktionen zogen große Aufmerksamkeit auf sich. Es ist ja durchaus etwas Besonderes, die fürs Heimkino konzipierten Geschichten auf der Leinwand sehen zu können. "Herrhausen - Herr des Geldes" mit Oliver Masucci gewinnt den Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis in dieser Sparte, und der neue Pumuckl unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller ist ein viel diskutiertes Ereignis (lief beim Kinderfilmfest). Mit "Legend Of Wacken (unter anderen mit Charly Hübner) sowie "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" hat RTL noch zwei weitere Coups auf dem Filmfest. Der Sechsteiler von David Dietl, gezeigt werden die ersten drei Folgen, ist eine vielversprechende schelmisch-bairische Erfolgskomödie (unter anderen mit Markus Krojer als Gerd Müller), die nah an den Figuren bleibt und mit lustvollem Schwung in jene Vergangenheit eintaucht, in der die Stehkarte im Stadion noch 3,50 Mark kostete. Sowohl auf die Roten als auch auf den rothaarigen Pumuckl müssen die Streaming-Freunde allerdings noch etwas warten. Im Lauf der zweiten Jahreshälfte müsste es aber so weit sein. Schau ma moi, dann seng mas scho. blö

Der erste Funke

Detailansicht öffnen Die Book meets Film-Crew. (Foto: Filmfest München / Kurt Krieger/Filmfest München / Kurt Krieger)

Speeddating kann ganz schön langwierig sein. Bei "Book meets Film" stellen Autoren und Verlage Bücher vor, die laut Jury das Zeug zum Film haben. Zwölf Kandidaten, jeweils zwei Minuten für den bestmöglichen Eindruck. Nach den ersten elf scheint die letzte Runde auch nur noch Formsache, gleich stehen die Gespräche zwischen Buch- und Filmvertretern an, doch dann recken sich im vollbesetzten Karolinensaal zum ersten Mal die Hälse - warum genau hievt Autor Nils Westerboer da geräuschvoll diesen Feuerlöscher aufs Rednerpult? Die Frage bleibt in den zwei Minuten unbeantwortet. Ob "Kernschatten" verfilmt wird oder nicht - sein Autor demonstriert die Kraft von Einstieg und Cliffhanger. jgü

Ziemlich beste Filmfreunde

Detailansicht öffnen Denis Moschitto, Daniel Rakete Siegel, Aenne Schwarz und Fahri Yardim (v. l.). (Foto: Filmfest München / Ronny Heine/Filmfest München / Ronny Heine)

Man muss zweimal hingucken, wenn Daniel Rakete Siegel und Denis Moschitto gemeinsam den Raum betreten: der eine groß, kräftig, mit gelber Mütze, pinken Socken, das Hemd lässig aufgeknöpft. Der andere deutlich schmächtiger, bis auf die weißen Turnschuhe ganz in schwarz, die Haare gründlich zurückgegelt. Doch: Man habe sich "direkt ineinander verknallt", sagt Siegel. Beim "Filmmakers Live!" stellt das optisch ungleiche Duo den Neo-Noir "Schock - Kein Weg zurück" vor, bei dem sie zusammen Regie geführt haben. Die vielgestellte Frage, was denn die größte Schwierigkeit bei einer Doppelregie sei, beantwortet Siegel lakonisch: "Wir haben zusammen nen Film gedreht, so." Schon bei der ZDFneo-Serie "Im Knast" haben sie zusammengearbeitet, Siegel führte Regie, Moschitto stand vor der Kamera. "Wir haben sehr schnell gemerkt: Wir kommen nicht dran vorbei, wir werden beste Freunde ", bestätigt Moschitto. Für das neue Projekt war sie deswegen auch ausschlaggebend - die Filmfreundschaft. jgü

Licht und Dunkel

Detailansicht öffnen Veronica Ferres beim Filmfest. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

In Zeiten des nicht enden wollenden Sommers müsste man eigentlich auch Brecht umschreiben: "Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Dunkeln, die im Lichte sieht man nicht." So geschehen bei den Filmfestempfängen der Streaming-Riesen: Bei Amazon Prime im Seehaus drängeln sich in der Mittagshitze Darsteller wie Moritz Bleibtreu oder Trystan Pütter unter einen Schatten spendenden Baum. Bei Netflix im Innenhof des Volkstheaters suchen Veronica Ferres oder Felix Kammerer Zuflucht unter großen Schirmen. Sonnenbrillen tragen ohnehin alle. Im grellen Sonnenlicht stehen nur noch die unerschrockenen Autogramm- und Selfie-Jäger, auf der Straße vorm Theater warten sie auf die an- oder abreisende Filmprominenz. Hoffentlich haben sie den Sonnenschutz nicht vergessen. grü

Alles Gute, Senta Berger!

Detailansicht öffnen Schauspielerin Senta Berger beim Filmfest. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Alles gut? Scheinbar schon: Beim Filmfest loben sich alle, klatschen und klopfen sich gegenseitig auf die Schulter. Die Sache hat nur einen Haken: Wenn immer alles gut ist, klingt das wirklich Gute, Beste, Allertollste nicht mehr ganz so super. Das wissen auch Profis wie Senta Berger und Günther Maria Halmer, deren Film "Weißt du noch" am zweiten Festivaltag Premiere feiert. Wie es denn lief, fragt man tags darauf beim Interview: Es sei ein großer Erfolg gewesen, antwortet er, aber so etwas sage man ja eigentlich immer. "Nein", korrigiert sie ihn, "normalerweise sagt man: Es ging ganz gut. Aber es ging sehr gut." Aha, der Unterschied liegt also zwischen "ganz" und "sehr"? Ja, nickt Senta Berger, man müsse da aber noch einmal unterscheiden: In der Schweiz meine man mit "ganz gut" wirklich gut, während es bei uns nur "eher gut" sei. Notiz an einen selbst: Nächstes Mal genau hinhören, ob das ganz Gute vielleicht doch aus der Schweiz kommt. grü