Von Oliver Hochkeppel, München

Früher wurden Kabarettisten noch unter ihrem Vor- oder Kunstnamen nachhaltig berühmt. Mit Otto, Loriot und Emil sind ganze Generationen groß geworden. Wobei Emil Steinberger für die komische Seite der Schweiz steht. Nach neun Jahren als Postbeamter und einem Grafik-Studium fing der Luzerner in den späten Sechzigerjahren professionell an, Sketche zu spielen. Erst im selbst gegründeten "Kleintheater am Bundesplatz", von den Siebzigern an in den größten Theatern des deutschsprachigen Raums.