Von Andreas Pernpeintner

Beinahe hätten jene aus dem Publikum, die sich bei der charmanten Ansage des Pianisten Emanuil Ivanov unwirsch über die moderate Sprechlautstärke beklagen, gänzlich verhindert, dass der Titel des Zugabenstücks zu verstehen ist: Bill Evans' "Peace Piece". Eine Zugabe als "Gebet für Frieden in der Ukraine". So geht im Herkulessaal ein Konzert bei "Klassik vor Acht" zu Ende, bei dem Ivanov fast wie in einem Wettbewerbsprogramm seine umfassenden pianistischen Stärken gezeigt hat. Wenn dabei eine Sache besonders auffiel, dann ist es die exquisite Klangkultur, die in seinem feindosierten Tastenanschlag steckt.

Das beginnt - chronologisch lehrbuchmäßig - bei drei Stücken aus Rameaus "Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin". Der Verzierungsreichtum ist enorm. Auf einem historischen Instrument würde das seidig dahinschnurren. Ivanov gelingt es, dieses filigrane Moment auch auf dem massiven modernen Instrument elegant perlen zu lassen. Durch klugen Pedaleinsatz und mit agogischen Freiheiten übersetzt Ivanov diese Musik sehr schön in eine zeitgemäße, lebendige Interpretation.

Brahms' "Variationen und Fuge über ein Thema von Händel" op. 24 sind in ihrer schieren Ausdehnung und ihrer musikalischen Vielfalt eine große pianistische Aufgabe. Sanfte Melodieschwünge, monumentaler, kraftvoller Klaviersatz, kantige Polyphonie. Ivanov arbeitet diese Gegensätze heraus, ohne in der einen oder anderen Richtung zu übertreiben. Seine Ausdrucksintensität ist so ausgemittelt, dass die Kontraste wirken, die zyklische Geschlossenheit aber gewahrt ist. Und bei aller romantischen Schönheit erzeugt Ivanov bei Brahms stets einen ernsten, mitunter herben Charakter - bis hin zum wuchtigen Schluss. Das ist sehr überzeugend und lässt den deutlich zarteren Klangzauber von Liszts "Trois études de concert" umso geschmeidiger zur Wirkung kommen, bevor Ivanov einen noch mit den klavierauszugartig aufgetürmten "Réminiscences de Norma" erfreut.