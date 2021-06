"Ein Herzstillstand ist bei Sportlern gar nicht so selten"

Martin Halle ist medizinischer Vertreter der Uefa. Ein Gespräch über den Zusammenbruch des dänischen Fußballspielers Eriksen, die missglückte Greenpeace-Aktion und warum er keine Zuschauer in die Arena gelassen hätte.

Interview von Ekaterina Kel

Das dritte EM-Spiel in München steht bevor. Martin Halle ist auch dieses Mal ganz nah bei den Mannschaften dabei. Er ist Leiter der Präventiven Sportmedizin und Sportkardiologie am Klinikum rechts der Isar und Medical Chief Officer der Uefa in München. Er erzählt, worauf es bei verletzten Spielern ankommt und warum Tausende Zuschauer im Stadion aus seiner Sicht zu riskant sind.