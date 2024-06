Am Public Viewing kommt dieser Tage kaum jemand vorbei, der sich bei schönem Wetter nicht daheim verschanzen will. Wer die Fußball-EM nicht im Rudel glotzt, war nicht dabei. Und wer öffentlich zugibt, ein Deutschland-Spiel lieber daheim auf der Couch anzuschauen oder – noch schlimmer – gar nicht, gilt schnell als menschenscheuer Sonderling, dem man besser aus dem Weg geht. Nicht, dass er beim Small Talk noch mit Musil oder Sloterdijk (who the f...?) daherkommt, statt mit Musiala und Schlotterbeck. Solche Stimmungskiller braucht es bei der derzeitigen Euphorie über zwei deutsche Vorrundensiege garantiert nicht.