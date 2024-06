Fußballschauen im Wirtshaus oder Biergarten ist nicht mehr ganz so unkompliziert, wie es einmal war. An manchen Orten muss man reservieren oder es gibt einen Mindestverzehr – zumindest bei Deutschlandspielen.

Von Franz Kotteder

Christian Lehner hat schwer aufgerüstet. „Wir bauen hier quasi Cape Canaveral oder den Weltraumbahnhof Baikonur nach“, sagt der Wirt des Parkcafés am Alten Botanischen Garten und grinst, „unser Video-Screen ist technisch auf dem neuesten Stand und misst an die 15 Meter – die meisten Münchner Studenten wären sicher froh, wenn sie so viel Platz zum Wohnen hätten.“ Der Aufwand sei immens, sagt Lehner, der gerne zupackend formuliert, „kilometerweise“ habe man Kabel im Biergarten verlegt, LED-Leinwände aufgebaut, „mit 4 k und Rückprojektionstunnel und allem Drum und Dran“. Tagelang sei man beschäftigt gewesen, er sei direkt froh, dass es so viel geregnet habe, bei schönem Wetter hätten die vielen Biergartengäste ja nur beim Aufbau gestört. Sagt er und lacht, denn natürlich ist es nicht die Hauptaufgabe eines Wirts, ein Fußballstadion zu imitieren.