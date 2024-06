Pünktlich zu Beginn der Fußball -Europameisterschaft hat die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) gute Nachrichten für ihre Fahrgäste. Von diesem Freitag an fährt die U6 wieder regulär auf ihrem Linienweg zwischen Klinikum Großhadern und Garching Forschungszentrum. Die Arbeiten zur Weichenerneuerung in Fröttmaning werden laut MVG rechtzeitig vor dem EM-Eröffnungsspiel abgeschlossen.

Für Fußballfans fährt die MVG an Spieltagen ein erweitertes Angebot mit Sonderzügen. Ab drei Stunden vor dem Anpfiff verkehrt die U6 alle drei Minuten zwischen Innenstadt und Fröttmaning. Die MVG empfiehlt eine frühzeitige Anreise, um Wartezeiten und Engpässe zu vermeiden. Wer zur Fan-Zone im Olympiapark will, kann bis Olympiazentrum mit der U3 und, an Spieltagen, zusätzlich auch mit der U8 (über Sendlinger Tor-Hauptbahnhof – Scheidplatz) fahren.

Nach den Spielen sei mit Engpässen an den Bahnhöfen zu rechnen, teilt die MVG mit. Die Bahnhöfe würden bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt. Insbesondere nach 15-Uhr-Spielen könne es zu einer Überlastung kommen.

Eine alternative U-Bahnverbindung zum Olympiagelände besteht über die U1 mit Fußweg ab U-Bahnhof Gern. Alternativ können Fahrgäste die U1 auch bis Olympia-Einkaufszentrum nutzen und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Fahrgäste haben die Möglichkeit, am U-/S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln.

Die Tramlinien 20/21 sind über die Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße zu erreichen. Wer einen Fan-Pass und ein Ticket fürs Stadion hat, benötigt keinen Fahrschein und kann die Verkehrsmittel im gesamten MVV-Netz nutzen. Das Kombiticket gilt von sechs Uhr am Spieltag bis 18 Uhr am Folgetag.